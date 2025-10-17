Katlanabilir iPhone Bekleyenlere Kötü Haber! Yine Ertelenebilir

Akıllı telefon pazarında Samsung, vivo, Xiaomi, Oppo ve Huawei gibi markalar yıllardır katlanabilir modeller sunarak rekabeti kızıştırıyor. Ancak sektörün en güçlü isimlerinden Apple ise hâlâ ilk katlanabilir iPhone’unu tanıtmadı. Yakın zamanda bu alana giriş yapacağı konuşulan şirketle ilgili beklentileri düşüren yeni bir iddia ortaya çıktı. Sızıntılara göre Apple, katlanabilir iPhone planlarını ertelemiş olabilir. İşte detaylar…

Katlanabilir iPhone Planları Ertelenebilir

Teknoloji devinin yıllardır katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı zaten bilinen bir gerçek. İlk söylentiler cihazın 2025’te tanıtılacağını öne sürüyordu. Ardından takvim 2026’ya kaydı. Ancak Apple’a yakın güvenilir bir kaynaktan gelen son iddia, şirketin lansmanı bir kez daha erteleyerek 2027’ye sarkıtmayı düşündüğünü gösteriyor.

Bu şimdilik kesinleşmiş bir karar olmasa da gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Ertelemenin arkasında ise oldukça kritik bir neden var. Bu, menteşe yapısı gibi temel tasarım unsurlarının hâlâ netleştirilememiş olması. Katlanabilir cihazlarda menteşe sistemi sadece mekanik bir parça değil, doğrudan kullanıcı deneyimini belirleyen en önemli unsurlardan biri. Bu nedenle Apple, cihazını en iyi katlanabilir telefonlar arasına sokmak ve diğer markalara yetişebilmek için acele etmek yerine daha sağlam ve uzun ömürlü bir çözüm geliştirmek istiyor.

iPhone 18 Serisi de Yolda

Aynı kaynağın aktardığı bilgilere göre Apple’ın ürün takvimi de yeniden şekillenmiş durumda. Şirketin iPhone Air 2, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini 2026 sonbaharında, standart iPhone 18’i ise 2027 ilkbaharında tanıtması bekleniyor. Eğer yeni bir erteleme yapılmazsa ilk katlanabilir iPhone’un da iPhone 18 ile birlikte duyurulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan uzun süredir sessizliğe gömülen 18,9 inç katlanabilir MacBook projesi de rafa kalkmış değil. Kaynağa göre bu cihaz için tekrardan yoğunlaşıldı. Ürünün 2028 veya 2029 yıllarında piyasaya çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.