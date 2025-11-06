Şok Karar: Katlanabilir iPhone'da Face ID Sensörü Olmayacak!

Apple, uzun süredir sessizliğini koruduğu katlanabilir iPhone planlarını nihayet hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı model hakkında yeni teknik detaylar gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre Apple, bu kez ezber bozacak bir form tasarımıyla karşımıza çıkacak. İşte detaylar...

Apple’ın İlk “iPhone Fold” Modelinden Yeni Bilgiler Sızdı!

Gelen bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone’da çentik veya delikli kamera tasarımını tamamen ortadan kaldırıyor. Cihaz ekranın altına entegre edilen 24 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası taşıyacak. Bu sistem sayesinde ekran yüzeyinde herhangi bir sensör alanı görünmeyecek.

Ayrıca Face ID teknolojisi yer almayacak; bunun yerine gelişmiş görüntü tanıma algoritmaları kullanılacak. Arka bölümde 48 MP ana kamera ve ultra geniş açılı ikinci bir sensör yer alacak. Apple, bu modelde telefoto ve ToF sensörlerini tamamen devre dışı bırakarak hem gövde kalınlığını hem de enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Katlanabilir yapıya uygun olarak geliştirilen alüminyum-titanyum menteşe ise hem dayanıklılığı artıracak hem de ekran kırışıklığını minimuma indirecek. Performans tarafında Apple’ın yeni A20 çipiyle birlikte kendi üretimi C2 modem yer alacak. 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri sunulacağı bildiriliyor.

5 bin 500 mAh kapasiteli batarya ise cihazın toplam kalınlığını 10 mm’nin altında tutacak şekilde optimize edilmiş durumda. iPhone Fold’un kitap formunda bir menteşe yapısına sahip olacağı belirtiliyor. İçte 7,8 inçlik büyük bir katlanabilir panel, dışta ise 5,5 inç boyutunda ikinci bir ekran bulunacak. Tüm bu teknolojilerle birlikte cihazın 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması ve yaklaşık 2 bin dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...