OnePlus'ın Yeni Amiral Gemisi Global Pazara Geliyor!

Çin merkezli teknoloji devi OnePlus, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 15'i resmen tanıtmıştı. Şimdiye kadar yalnızca anavatanı Çin'de satışa sunulan modelin küresel pazara geliş tarihi nihayet açıklandı.

Peki OnePlus 15 küresel pazara ne zaman açılacak? Cihazın ilk versiyonu ile global versiyonu arasında farklar var mı ve en önemlisi yeni amiral gemisi Türkiye'ye gelecek mi? Gelin tüm bu soruların cevaplarını hep birlikte inceleyelim.

OnePlus 15'in Küresel Lansman Tarihi Açıklandı

Şirketin yayınladığı duyuruya göre, OnePlus 15 13 Kasım tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile birlikte global pazara ilk adımını atacak. Cihazın ilk olarak Hindistan ve Vietnam gibi Asya bölgelerinde satışa sunulması ardından Avrupa ve Türkiye'de de tüketicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

OnePlus 15'in Özellikleri

Şirket yaptığı açıklamada yeni modelin global versiyonunun Çin'de satışa sunulan varyantla tamamen aynı olacağını belirtiyor. Bilmeyenler için OnePlus 15'in teknik özellikleri şu şekilde:

Kategori Özellikler Ağırlık 211 – 215 gram Dayanıklılık IP66, IP68, IP69 ve hatta IP69K Ekran Boyutu 6.78 inç Ekran Teknolojisi LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1.5K Yenileme Hızı 165 Hz İşletim Sistemi Android 16 tabanlı OxygenOS 16 İşlemci (SoC) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Grafik Birimi (GPU) Adreno 840 RAM 16 GB Depolama 1 TB Batarya Kapasitesi 7.300 mAh Şarj Hızı 120W SuperVOOC Hızlı Şarj Arka Kamera 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 50 MP Samsung JN5 telefoto lens, 50 MP Samsung OV50D ultra geniş açılı sensör Ön Kamera 32 MP Sony IMX709

OnePlus 15'in Fiyatı Ne Kadar?

Marka cihazın global lansmanını resmi olarak duyurmuş olsa da cihazın fiyatı ile ilgili henüz net bir açıklama yapmadı. Öte yandan telefonun Çin'deki fiyat seçenekleri şu şekilde:

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 560 dolar

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 600 dolar

16 GB RAM ve 256 GB depolama: 645 dolar

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 687 dolar

16 GB RAM ve 1 TB depolama: 758 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 15, küresel pazarda da yılın en iyi akıllı telefon modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.