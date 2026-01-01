Katlanabilir iPhone'un Dudak Uçuklatan Fiyatı Sızdırıldı!

Apple’ın uzun süredir gündemden düşmeyen katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kitap formunda katlanması beklenen bu akıllı telefonun tasarımı geçtiğimiz günlerde sızdırılırken, teknik özelliklerine dair çeşitli iddialar da ortaya atılmıştı.

Ancak cihazın fiyatı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Şu ana kadar birbirinden farklı söylentiler öne sürüldü. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni bir bilgi daha paylaşıldı. İşte katlanabilir iPhone Fold fiyatı...

iPhone Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Akıllı telefon pazarında güvenilir bir sızıntı kaynağına göre Apple, katlanabilir iPhone için fiyatlandırma konusunda Samsung’a benzer bir strateji üzerinden gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler için Güney Koreli teknoloji devi, yüksek kâr elde etmekten ziyade pazarda güçlü bir konum elde etmek amacıyla rekabetçi fiyatlar sunmayı tercih ediyor. İddialara göre Apple da aynı yolu izlemeyi planlıyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda iPhone Fold’un yaklaşık 2 bin 399 dolar fiyat etiketine sahip olabileceği öne sürülmüştü. Bu rakam Android tarafındaki katlanabilir modellere kıyasla oldukça yüksek bulunmuştu. Ancak görünen o ki Apple da bunun farkına vardı. Son raporlara göre katlanabilir iPhone’un fiyatı 2 bin dolar civarında olacak. Bu da cihazı Samsung’un Galaxy Z Fold serisiyle karşı karşıya getirecek.

Samsung, uzun yıllardır katlanabilir telefon pazarında faaliyet gösteriyor ve bu nedenle tecrübe sahip. Apple ise bu pazara ilk kez adım atacağı için kullanıcıların ilgisini çekebilmek için rekabetçi bir fiyat etiketi koymak zorunda.

iPhone Fold'un Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olur?

Yurt dışında satışa sunulan akıllı telefonların fiyatları genellikle ülkelere özel olarak araştırılmaz ancak Türkiye’de durum farklı. Bunun sebebi ise ülkemizde mobil cihazlara uygulanan yüksek vergi oranları. Öyle ki amiral gemisi telefonlarda ödenen toplam vergi cihazın kendi fiyatını geçebiliyor. Yani resmen telefonun fiyatı kadar vergi ödeniyor.

Katlanabilir iPhone’un beklenen fiyatı 2 bin dolar. Bu 86 bin TL'ye tekabül ediyor. Tabii bu rakam Türkiye’ye giriş fiyatı olarak kabul ediliyor. Üzerine Kültür Bakanlığı payı, TRT Bandrolü, ÖTV ve KDV uygulandığında toplam vergi yükü yüzde 104’e ulaşıyor. Yani 86 bin TL’lik cihaz vergilerle birlikte yaklaşık 175 bin TL’ye çıkıyor.

Apple, Türkiye’ye özel bir fiyat düzenlemesi yapmazsa katlanabilir iPhone’u yaklaşık 175 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle görmemiz muhtemel.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Mevcut bilgilere göre iPhone Fold’un 2026 yılının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Ancak cihazın satışa sunulmasının 2027 yılını bulacağı ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.