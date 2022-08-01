Samsung Galaxy Z Flip 4 Tam 70 Renk Seçeneğiyle Geliyor

Samsung'un Bespoke Edition programı, Galaxy telefonunuzu farklı renk kombinasyonlarıyla kişiselleştirmek için harika bir yol sağlıyor ve şirketin yakında çıkacak Galaxy Z Flip 4'ü ile geri dönüyor gibi görünüyor. Galaxy Z Flip 4'ün daha önce Galaxy Z Flip 3'e benzer bir Bespoke Edition ile piyasaya sürüleceği söylentileri göz önüne alındığında, bu pek de şaşırtıcı değil.

9to5Google'a göre Güney Koreli teknoloji devinin bir sonraki katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 4, 70 farklı renk kombinasyonuyla gelecek. Samsung, Reddit kullanıcısı AlexQuakeZ tarafından tespit edildiği üzere bir Care Plus sigorta sayfası aracılığıyla Galaxy Z Flip 4 için tüm kombinasyonları erkenden listeledi.

Açılır menüden bir cihaz sigortası planı seçtiğinizde telefon için her renk seçeneği görünüyor. Grafit, Pembe Altın, Bora Mor ve Mavi, listelenen ana renklerdir. Bu, Galaxy Z Fold 4 için renk seçeneklerini de ortaya çıkaran yakın tarihli bir sızıntıyı destekliyor.

Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarının Lansmanı Yaklaşıyor

Bu renkleri yeşil, lacivert, kırmızı, sarı ve beyaz ile birleştirmek toplamda 70 kombinasyona yol açıyor. Samsung'un diğer tüm Bespoke sürümleri gibi bu renk kombinasyonlarını üst ve alt panellere uygulayabileceksiniz. Z Flip 3 Bespoke Edition sadece 49 farklı kombinasyonda mevcuttu.

10 Ağustos'ta piyasaya sürülecek diğer cihazlara gelirsek, Care Plus sigorta sitesi Galaxy Z Fold 4'ün de tüm renklerini listeliyor. Samsung'un bir sonraki en iyi katlanabilir telefonunun çıkacağını ortaya koyan önceki bir sızıntı sayesinde renk şemaları hakkında zaten pek çok fikre sahiptik ama Bespoke sürümleri ciddi bir renk paleti sunacak.

Samsung'un bu iki katlanabilir telefonunun 10 Ağustos'ta tanıtacağını hatırlatalım.