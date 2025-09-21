Katlanabilir iPhone Hakkında Şaşırtıcı İddia: İki iPhone Air'ın Birleşimi Gibi Olacak!

iPhone 17 modelleri henüz piyasaya yeni sürülmüş olsa da gelecek yılın iPhone serisiyle ilgili söylentiler şimdiden teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Özellikle 2026'da piyasaya sürüleceği söylenen ilk katlanabilir iPhone şimdiden pek çok teknoloji tutkunu tarafından merak ediliyor.

Son olarak Apple'a yakınlığı ile bilinen bazı analistler, yeni katlanabilir iPhone'un nasıl görüneceği, fiyatı ve daha fazlası hakkında yeni detaylar paylaştı. Buna göre iPhone Fold olarak adlandırılması beklenen yeni cihaz, bu yıl ilk kez karşımıza çıkan iPhone Air modeli ile önemli benzerlikler taşıyacak. Detaylar haberde.

Katlanabilir iPhone, iPhone Air'i Andıracak

İddialara göre katlanabilir iPhone, sahip olduğu ince tasarımı sayesinde temel olarak yan yana duran iki iPhone Air'a benzeyecek. Bu durum Apple cephesinde büyük bir mühendislik başarı olarak görülüyor. Bununla birlikte cihazın ayrıca dayanıklılık için titanyum bir kasaya sahip olacağı belirtiliyor.

Daha öncesinde sızdırılan bazı raporlar, yeni katlanabilir cihazın Tayvan'da veya iPhone 17 serisi gibi Hindistan'da üretileceğini gösteriyordu. Ancak analistler, şirketin yeni modelini Çin'de üretmeye karar verdiği öne sürüyor.

Gelen son haberlere göre, katlanabilir iPhone'un ABD'deki fiyat etiketi 2.000 doların üzerinde olacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialar da bu bilgiyi doğruluyordu ve cihazın 2.100 ila 2.300 dolar aralığında bir fiyata sahip olacağını işaret ediyordu.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın ilk katlanabilir cihazının ne zaman tanıtılacağı herkes tarafından merak ediliyor. Aktarılanlara göre yeni iPhone Fold, gelecek yılın eylül ayında iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılacak. Ancak 2017'de düzenlenen iPhone X etkinliği gibi lansmanın eylül yerine ekim veya kasım ayına kayabileceği de belirtiliyor.

Wait, iPhone Air is basically just Apple getting ready for a foldable, right? pic.twitter.com/hNQIqKq6Ih — Ras✦Maus (@RasmusNielsen) September 14, 2025

Peki siz katlanabilir iPhone hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.