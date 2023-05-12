Katlanabilir iPhone ve iPad'le İlgili Yeni Söylentiler!

Samsung gibi Apple'ın sektördeki pek çok rakibi bir süredir katlanabilir akıllı telefon ve tabletleri piyasaya sürmeye çalışıyor. Şimdilik bu, niş bir pazar olsa da Apple'ın da katlanabilir modeller denediği söyleniyor.,

Söylentilere göre Apple, kendi bünyesinde katlanabilir iPhone ve iPad prototipleri geliştiriyor ancak bu cihazların tanıtılması için daha önümüzde uzun bir süreç var. Analistler Ming-Chi Kuo ve Ross Young, Apple'ın ilk katlanabilir ürününün "en erken" 2025 yılında tanıtılmasının beklendiğini bildirdi.

Apple'a olan talep dünya genelinde fazlasıyla yüksek olduğundan Apple'ın katlanabilir telefon sektörüne girmesi, muhtemelen çeşitli tedarik sorunlarını da beraberinde getirecek.

Peki Katlanabilir Bir Apple Cihazı Neye Benzeyecek?

Konuya aşina olan kişiler, şirketin elinde farklı prototipler olduğunu söylüyor. Bunlardan biri Samsung'un Galaxy Z Flip'ine benziyor. Bir başka prototip ise daha çok katlanarak telefona dönüşen bir iPad'e benziyor.

Yeni gelen raporlardan bir diğeri ise katlanabilir iPad'in karbon fiber bir destek ayağına sahip olacağını gösteriyor. Karbon fiber malzeme, destek ayağını daha hafif ve daha dayanıklı hâle getirecek.

Geçen yıl Young, Apple'ın katlanabilir bir dizüstü bilgisayar için 20 inç ekran sipariş etmek üzere tedarikçileriyle görüştüğünü iddia etmişti.

CCS Insight ayrıca Apple'ın ilk katlanabilir cihazının mevcut iPhone'lardan çok daha pahalıya, yaklaşık 2.500 dolara mal olacağını öngörüyor.