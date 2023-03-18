İlk Katlanabilir iPhone Geliyor: Düşme Algılama Sensörü!

Yakın zamanda keşfedilen bir patent başvurusu, Apple'ın cihazını düşmelere karşı daha iyi korumanın bir yolunu aradığını öne sürdüğü için katlanabilir iPhone üzerindeki gelişmeler devam ediyor gibi görünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin web sitesinde yeni ortaya çıkan başvurunun adı "Kendiliğinden Geri Çekilen Ekran Cihazı ve Düşme Algılama Kullanarak Ekranı Koruma Teknikleri".

Bu yeni patent başvurusu Apple'ın ekrana gelebilecek hasarı nasıl en aza indirmeyi hedefleyebileceğini kısa ve öz bir şekilde açıklıyor. Açıklandığı üzere cihazın içinde ivmeölçer gibi bir tür sensör bulunacak. Sensör iPhone'un düştüğünü tespit ederse telefonu hızla kapatmak için "elektronik olarak ayarlanabilir bir kilitleme mekanizmasına" sinyal gönderecek.

Düşme Algılama Sensörü Ne İşe Yarayacak?

Patent, iPhone'un yere çok yakın olması durumunda mekanizmanın tam olarak kapanmayabileceğini ve kısmen açık kalabileceğini ima ediyor ancak "Ekranın 180 dereceden daha az bir açıyla katlanması bile bir miktar koruma sağlayabilir." En azından darbe doğrudan ekran yerine yanlardan gelecektir.

Son zamanda artan sızıntılar sayesinde katlanabilir iPhone geliştirildiği konusunda sektörün önde gelen isimleri hemfikir olmuş durumda. Peki sizin katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.