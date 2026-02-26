Motosiklet Tarih Mi Oluyor? Kawasaki Robot At Geliyor!

Teknoloji şirketleri son dönemlerde robot ve robotik teknolojilerine büyük bir ilgi gösteriyor. Pek çok marka insansı robotlar geliştirirken bazıları da üretim odaklı robot işçi projelerine yönelik çalışmalar gösteriyor. Bu noktada Japon teknoloji devi Kawasaki Heavy Industries yepyeni bir robot konsepti tanıttı. Atlardan ilham alan yeni konsept tıpkı binek bir hayvan gibi tüketicilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Zaman Tersine Dönüyor: Kawasaki’den Hidrojenli Robot At Geliyor!

Japon teknoloji şirketi Kawasaki yepyeni bir robot teknolojisi ile pazara çıkıyor. Marka Osaka Kansai Expo’da tanıttığı dört ayaklı robot konsepti CORLEO ile ulaşım anlayışını yeniden tartışmaya açtı. Geleneksel motosiklet ve ATV’lerin çıkmakta zorlandığı engebeli araziler için tasarlanan bu robot at hidrojen yakıt hücreli sistemi ve zıplayarak engel aşabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Üstelik şirket konsepti fikir aşamasında bırakmak yerine seri üretime geçmek istiyor.

🇯🇵 Japanese company Kawasaki has unveiled CORLEO, an innovative robotic horse powered by a hydrogen engine and equipped with artificial intelligence.



It constantly analyses the position of both the robot and the rider, ensuring that the rider is securely held in the saddle. pic.twitter.com/w8Lu4CqQEg — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 5, 2025

CORLEO’nun en çarpıcı yönü tekerlek yerine dört bağımsız robotik bacağa sahip olması. Her bacak zorlu arazide denge sağlayacak şekilde tasarlanmış. Kayalık yüzeyler, dik yamaçlar ve çamurlu zeminler gibi klasik off-road araçlarının zorlandığı koşullarda stabil hareket edebileceği belirtiliyor. Gücünü ise elektrikli temelde çalışan hidrojen yakıt hücrelerinden alacak. Bu da sıfır emisyon ve sessiz sürüş anlamına geliyor.

Kawasaki’nin hedefi bu aracı doğa sporları, keşif faaliyetleri ve endüstriyel alanlarda kullanılabilecek yeni bir mobilite kategorisi haline getirmek. Şirket ayrıca CORLEO için özel bir sürüş simülatörü geliştiriyor. Hatta robot atın dijital versiyonunun bir oyun ortamında test edilebileceği de konuşuluyor. Ticari üretim planları yapılmaya başlanmış olsa da modelin 2030’dan önce seri üretime geçmesi beklenmiyor.

Global çaptan yerel konuma döndüğümüzde "Bu proje Türkiye'de başarılı olur mu?" sorusu bizleri karşılıyor. Ülkemizde özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi engebeli bölgelerde arazi araçlarına ciddi ilgi var. Off-road kültürü her geçen yıl büyüyor. Eğer CORLEO gibi hidrojen destekli robotik araçlar gerçek anlamda üretime girerse turizmden savunma sanayine kadar geniş bir kullanım alanı doğabilir. Ayrıca platformun sahip olduğu esneklik engebeli arazilerde yük taşınması gibi operasyonları da yönetebilir.

