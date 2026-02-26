2026 Ocak Raporu: Satılan 5 Otomobilin 1'inde Motor Yok!

Avrupa otomotiv pazarında elektrifikasyon dönüşümü oldukça hızlı ilerliyor. Bu noktada pek çok marka yeni modellerini pazara sunarken Volkswagen gibi bazı markalar da ikonikleşen modellerinin elektrikli versiyonlarını hazırlıyor. Yaşanan bu hızlı dönüşüm pazar dinamiklerini de etkilemiş durumda zira satış rakamları tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Avrupa'da Elektrikli Otomobil Satışları Patladı!

European Automobile Manufacturers Association (ACEA) tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak 2026’da Avrupa’da satılan otomobillerin yüzde 19,7'lik kısmını tamamen elektrikli modeller oluşturuyor. Bu oran 27 Avrupa Birliği ülkesi ile birlikte Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerini kapsayan toplam 32 otomotiv pazarını içeriyor. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran sadece yüzde 16,7 seviyesindeydi. Kısacası elektrikli araçların payı bir yıl içinde yaklaşık 3 puan artarak yüzde 20 eşiğine dayandı.

Ortaya çıkan yüzde 20'lik bu iddialı oran da aslında başlıkta belirttiğimiz gibi Avrupa'da satılan her 5 otomobilden birinde içten yanmalı motor bulunmadığını da işaret ediyor. Bunun yanında elektrikli otomobil pazarı yalnızca büyümekle kalmadı plug-in hibrit ve dizel modellerin satış rakamları toplamını da geride bıraktı. Ocak 2026 itibarıyla plug-in hibritlerin pazar payı yüzde 10,4’te kalırken dizel otomobiller yüzde 7,2’ye geriledi. Hibrit modeller ise yüzde 38,5 ile liderliğini korurken saf benzinli araçların payı yüzde 22,5’e düştü.

Marka bazlı listeye baktığımızda ise zirvede Volkswagen yer aldı. Alman üretici Ocak ayında 17 bin 230 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. En çok tercih edilen model Volkswagen ID.3 olurken, Volkswagen ID.4 ve Volkswagen ID.7 modelleri de liste başında yer aldı. İkinci sırada Renault bulunurken, markanın elektrikli atılımında Renault 5 E-Tech modeli önemli rol oynadı. Üçüncü sırada ise Skoda Elroq dikkat çekti.

Bu noktada elektrikli ve plug-in hibrit modellerin benzinli ve dizel modeller üzerinde kurduğu ezici üstünlüğü rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak Avrupa özelinde hala daha içten yanmalı motorları tercih eden kullanıcıların da var olduğu gözden kaçırılmaması gereken bir unsur. Pazar analizlerine bakıldığında önümüzdeki dönemlerde de elektrikli otomobillerin pazar paylarındaki büyümenin devam edeceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...