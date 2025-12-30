Kayıp Malezya Uçağı İçin Çalışmalar Yeniden Başlıyor: Bulana 70 Milyon Dolar Ödül!

2014 yılında Malezya’dan Çin’e giderken gizemli şekilde ortadan kaybolan Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağı için yeni bir arama süreci başlıyor. Yetkililer 11 yıldır kayıp olan uçak için küçük bile olsa bir iz arayacak. Uçağın kayıp enkazını bulan şirkete ise 70 milyon dolar ödül verilecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kayıp Malezya Havayolları Uçağı İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlıyor!

Tam 11 yıldır kayıp olarak nitelendirilen Malezya Havayolları uçağı için yeni bir arama kurtarma süreci başlıyor. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan uçak için bu kez daha kapsamlı bir süreç başlatılıyor.

Söz konusu uçak Malaysia Airlines Flight MH370, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e gerçekleştirdiği sefer sırasında radar ekranlarından kaybolmuş uçakta bulunan 239 kişiden bugüne kadar net bir iz elde edilememişti.

Daha önce yürütülen çok uluslu arama faaliyetleri deniz tabanının zorlu yapısı ve belirsiz uçuş verileri nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Yeni başlatılacak arama çalışması ise bu kez “bulana ödül” modeliyle yürütülecek. Açıklanan şartlara göre uçağın enkazına ulaşılması halinde arama faaliyetlerini yürüten şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacak.

Bu yaklaşım hem özel sektörün gelişmiş denizaltı tarama teknolojilerinden faydalanmayı hem de süreci daha hedefli hale getirmeyi amaçlıyor. Uzmanlar gelişmiş otonom su altı araçları ve güncellenmiş veri analizleri sayesinde önceki aramalara kıyasla daha yüksek bir başarı ihtimali olduğunu belirtiyor.

Ancak Hint Okyanusu’nun derinliği ve geniş alanı göz önüne alındığında, sürecin yine de teknik ve operasyonel açıdan oldukça zorlayıcı olacağı ifade ediliyor. Peki sizce bu yeni arama girişim MH370 dosyasındaki sır perdesini aralayabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...