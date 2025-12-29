Milyonlarca Windows Kullanıcısı Tehlikede! Paranız Çalınabilir

Dünya genelinde milyonlarca Windows kullanıcısının bilgisayarına bir kötü amaçlı yazılım ile sızıldı. Bu zararlı yazılım, kullanıcıların kripto varlıklarının onlar farkında bile olmadan ele geçirilmesi amacıyla kullanıldı. Çok sayıda mağdurun olduğu olayda korsan yazılım kullanan kişiler hedef alındı. Uzun süredir yürütülen operasyon sonucunda ise bu girişimin arkasındaki bilgisayar korsanı yakalandı.

1,2 Milyon Dolar Ele Geçiren Hacker Yakalandı

Litvanya vatandaşı olduğu ileri sürülen 29 yaşındaki bir hacker, 2,8 milyon bilgisayara bir zararlı yazılım bulaştırdığı gerekçesiyle Gürcistan'da yakalanıp Güney Kore'ye iade edildi. Bu kişi zaten yasa dışı olan yazılımların içine kötü amaçlı kodlar yerleştirerek dünya genelinde çok sayıda Windows kullanıcısının cüzdanını boşalttı.

Bilgisayar korsanının bağlı kaldığı yöntem o kadar sinsice hazırlanmış bir planın sonucuydu ki mağdurların hiçbiri arka planda neler olup bittiğinden haberdar olamadı. Kullanıcıların bilgisayarına sızmak için kendi zararlı kodlarını yerleştirdiği yasa dışı lisanslama yazılımlarını hazırlayan hacker, daha sonra bunu dolaşıma soktu.

Windows kullanıcıları, kötü amaçlı yazılımı yükledikten sonra zararlı yazılım aktif oldu ve kullanıcıların kopyaladığı her şey yakından takip edilmeye başlandı. Kullanıcı bir kripto cüzdan adresini kopyaladığında ise bu adres otomatik olarak bilgisayar korsanının kendi kripto cüzdanıyla değiştirildi.

Kullanıcı kopyaladığı adresi yapıştırıp kontrol edemeden para transferi yaparken aslında parayı doğrudan bilgisayar korsanının cüzdanına gönderdi. İşin kötü yanı, bu kötü amaçlı girişim ilk olarak Nisan 2020'de başladı. Ocak 2023'e kadar devam eden süreçte zararlı yazılım 2,8 milyon kullanıcının bilgisayarına bulaştı. Bilgisayar korsanı, o zamandan bu yana yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde kripto varlık çaldı.

Güney Kore'nin 2020 yılında başlattığı soruşturma uzun yıllar boyunca devam etti. Aralık 2024'te Litvanya'da evine baskın yapıldı ve tüm dijital varlıklarına el konuldu. Soruşturma ilerledikçe ciddi deliller elde edildi ve Güney Kore'nin talebiyle şahıs hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı. En nihayetinde ise Litvanya'dan Gürcistan'a geçerken sınır kapısında takibe takıldı ve polis tarafından gözaltına alınıp Güney Kore'ye teslim edildi.

Bu olayın arkasındaki isim her ne kadar yakalanmış olsa da bilgisayarınızı gelişmiş antivirüs programları ile zararlı yazılımlara karşı düzenli olarak taramanızda fayda var. Öte yandan kripto para transferi yaparken yapıştırdığınız cüzdan adresinin kendi adresinizle aynı olup olmadığını da mutlaka kontrol edin.