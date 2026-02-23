Nothing'den Yeni Kulaklık Geliyor! Detaylar Ortaya Çıktı

Nothing'in merakla beklenen yeni kablosuz kulaklığına dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan Headphone a, yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bununla birlikte kablosuz kulaklığa dair önemli bilgiler de açıklığa kavuştu.

Nothing Headphone a'nın IMDA Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

B186 model numarasına sahip olan Nothing Headphone a, IMDA sertifikası aldı. Bu sertifika, Singapur'da kablosuz kulaklığın belirli teknik ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Kulaklığın ayrıca Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede satışa sunulması bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre kulaklık sarı, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Headphone a, Headphone 1 ile benzer özelliklere sahip olacak ancak arada önemli bir fark olacak. Yeni kulaklık plasitk malzeme ile üretilecek. Kulaklığın daha uygun fiyatlı hâle getirilebilmesi için böyle bir karar alındığı söyleniyor.

Nothing'in geçtiğimiz yıl tanıttığı Headphone 1, 40 mm dinamik sürücüye sahip olduğunu belirtelim. Bu kulaklık ayrıca ANC yani aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modunu da içeriyor. Bu özellikler, kulaklık kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Yeni modelde de aynı özelliklerin yer alacağı tahmin ediliyor.

Nothing Headphone a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Headphone 1, Türkiye'de şu anda 9 bin 999 TL'ye satılıyor. Headphone a'nın Headphone 1'den daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni kulaklığın tahmini fiyatı 8 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı kablosuz kulaklığın farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Nothing Headphone a Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in sıra dışı görünüme sahip olması beklenen yeni kulaklık modeli Headphone (a), 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Satışların ise 12 Mart 2026 tarihinde başlaması bekleniyor. Tanıtımla birlikte kablosuz kulaklığın tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak.