Kendi Suyunu ve Elektriğini Üreten CyberTrailer Tanıtıldı: İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı!

Tesla'nın Cybertruck aracından ilham alınarak geliştirmiş yeni bir karavan modeli tanıtıldı. Living Vehicle CyberTrailer adıyla tanıtılan araç, fiyat olarak Cybertruck'ı geride bırakacak gibi duruyor.

Tasarımıyla oldukça dikkat çeken aracın en büyük özelliği havadan kendi suyunu, güneşten de kendi elektriğini üretecek olması. Cybertruck aracıyla birebir uyum sağlayan ve tasarımdan çok donanımı ve özellikleri ile dikkat çeken "Yaşayan Araç" ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

Yaşayan Araç CyberTrailer Hakkında Tüm Merak Edilenler

Daha önce denk gelinmeyen ve belki de kendi alanında bir ilke imza atan Yaşayan Araç, hiçbir yere bağlı olmadan yaşamayı sevenlerin vazgeçilmezi olacak diyebiliriz. Üstelik tamamen çevre dostu olması da doğayla uyum yakalamasının fazlasıyla önünü açıyor.

CyberTrailer'ın 175.000 dolardan başlayan oldukça yüksek fiyatı, satın alanlara bu paranın tam anlamıyla karşılığını sunacak gibi görünüyor. İlk olarak kendi suyunu ve elektrikliğini üretmesiyle ilgili bu konuda harcamaları tamamen sıfıra indiriyor.

Hem elektrikli hem de içten yanmalı araçlarla uyum sağlaması da kullanıcı kitlesini daha geniş bir skalada tutuyor. Çekici araç şarjı sunacak olan araç, Cybertruck başta olmak üzere Rivian R1T ve Ford F-150 Lightning gibi araçlarla fazlasıyla uyum sağlayacak.

Güneşten depolanan enerjinin bitebilmesi durumuna karşılık olarak yedek güç sistemlerine de sahip. Karavanda bir hayat isteyenler için beklentilerin fazlasını sunan Tesla, su jeneratörüyle kendi suyunu üretecek. Neme ve sıcaklığa bağlı olarak temiz içme suyu da üretecek.

2025 yılında teslimatına başlanacağı söylenen aracın bekleme listesine girmek için de önden 100 dolar ödemek gerektiği söyleniyor. Aracın kendi fiyatını göz önünde bulundurursak, o fiyatı ödeyecek olanlar için 100 dolar hiçbir şey değil.