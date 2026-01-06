Çok Hızlı Çalışan Mekanik Klavyeler Tanıtıldı! 660 Saat Pil Ömrü Var

Keychron, uzun kullanım süresinin yanı sıra performansıyla da dikkatleri üzerine toplayan yeni klavyelerini CES 2026'da tanıttı. Q Ultra ve V Ultra serileri, açık kaynaklı ZMK yazılımını kullanan ilk seri üretim mekanik klavyeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni klavyeler, kablolu klavyeler kadar hızlı çalışabiliyor.

Q Ultra ve V Ultra Serisi Neler Sunuyor?

Q Ultra serisi, daha üst düzey bir performans elde etmek isteyenlere hitap ediyor. Yazım sırasında yumuşak bir hissiyat uyandırmak için çift katmanlı özel bir yapıya sahip. V Ultra serisi ise daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Her iki seride de yazım hissini daha etkileyici kılan yeni Silk POM tuş anahtarları yer alıyor. Bu sayede tuşa bastığınzıda herhangi bir takılma ve benzeri bir his yaşamıyorsunuz.

Klavyeler, 8.000Hz tarama hızı sayesinde kablosuz modda dahi kablolu bağlantı performansı elde etmenize olanak tanıyor. 2.4G kablosuz modunda 8000Hz tarama hızıyla bile 660 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bu uzun pil ömrü sayesinde cihazı 27,5 gün boyunca kullanmak mümkün hâle geliyor.

Keychron'ın yeni modelleri arasındaki farklar tamamen boyut ve tuş sayısı ile alakalı. Hem profesyonel e-sporcular hem sıradan oyuncular için farklı boyutlarda seçenekler sunan şirket, masada en az yer kaplayan modellerden sağ tarafında sayı tuşları yer almayan orta boy ve her tuşun olduğu büyük boy modellere kadar geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Q Ultra ve V Ultra Modellerinin Fiyatı Ne Kadar?

Masada az yer kaplayan Q1 Ultra ve sağ tarafta tuş takımı olmayan Q3 Ultra modelleri için 229,99 dolar (9 bin 900 TL), tüm tuşların olduğu ve daha fazla yer kaplayan Q6 Ultra modeli için 239,99 (10 bin 331 TL) fiyat etiketi belirlendi. Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlara hitap eden V Ultra serisinin V1 Ultra ile V3 ultra modelleri 114.99 dolar (4 bin 950 TL), sağ tuş takımını içeren V5 Ultra modeli ise 119.99 dolara (5 bin 165 TL) fiyatla satılacak.

Genel olarak değerlendirildiğinde Keychron'ın bu klavyelerinin yaklaşık 115 dolardan başlayıp 240 dolara varan bir fiyat etiketine ulaştığını görüyoruz. Şirket, bu klavye modellerini ayın ilerleyen günlerinde art arda satışa sunacak. Ayrıca ilerleyen dönemlerde özel tasarıma sahip klavyelerin de çıkacağı belirtildi.