Çok Hafif Bilgisayar Tanıtıldı! 64 GB RAM, 2 TB SSD ve Dahası

Güçlü mini PC'ler arasına yeni bir model daha katıldı. Khadas, Mind Pro isimli yeni mini bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. PC ayrıca 64 GB RAM seçeneğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Khadas Mind Pro Özellikleri

İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H

Intel Core Ultra X7 358H Ekran Kartı: Entegre Intel Arc B390

Entegre Intel Arc B390 RAM: 64 GB LPDDR5x

64 GB LPDDR5x Depolama: 2 TB NVMe SSD

2 TB NVMe SSD Portlar: İki adet Thunderbolt 4, bir adet HDMI 2.1 FRL, iki adet USB-A 3.2 Gen 2

İki adet Thunderbolt 4, bir adet HDMI 2.1 FRL, iki adet USB-A 3.2 Gen 2 Ağırlık: 562 gram

562 gram Boyut: 146 x 105 x 28 mm

Khadas Mind Pro gücünü Intel Core Ultra X7 358H işlemcisinden alıyor. Panther Lake mimarisine sahip olan bu işlemci, dört adet yüksek performans, sekiz adet verimlilik ve dört adet düşük güç çekirdekleri olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor. Farklı tipte çekirdeklerin birlikte kullanılması, işlemcinin hem güçlü hem de verimli olmasını sağlıyor.

Oyun oynama veya video düzenleme gibi ağır işlerde yüksek performans çekirdekleri devreye giriyorken örneğin bilgisayar boştayken düşük güç çekirdekleri aktif hâle geliyor. Bu da genel bilgisayar kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Mini bilgisayarda ayrıca 64 GB LPDDR5x RAM ve 2 TB NVMe SSD mevcut.

Bilgisayarda Intel Arc B390 isimli entegre ekran kartı bulunuyor. Yalnızca 562 gram ağırlığında olan mini bilgisayar, 146 x 105 x 28 mm boyutlarında. Mind Pro hem küçük hem de hafif olması nedeniyle gün içinde çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Potlar arasında İki adet Thunderbolt 4, bir adet HDMI 2.1 FRL ve iki adet USB-A 3.2 Gen 2 mevcut.

Khadas Mind Pro Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Khadas Mind Pro için 1.999 dolar (86.784 TL) fiyat etiketi belirlendi. Mini bilgisayar kampanya kapsamında şu anda 1.799 dolar (78.102 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Yakında 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li sürümün satışa sunulacağı söyleniyor. Bu sürümün fiyatı ise henüz belli değil.