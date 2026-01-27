180Hz Ekranlı Bilgisayar Tanıtıldı! 24 GB RAM'e Sahip

Güçlü oyun bilgisayarları arasına yeni bir model daha katıldı. HP, HyperX Omen 15 isimli yeni bir dizüsüt bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan laptop, yüksek yneileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

HP HyperX Omen 15 Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7-14650HX

Intel Core i7-14650HX Ekran Boyutu: 15,3 inç

15,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 180Hz

180Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050

NVIDIA GeForce RTX 5050 RAM: 24 GB DDR5

24 GB DDR5 Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Kamera: 1080p

HP HyperX Omen 15 gücünü Intel Core i7-14650HX işlemcisinden alıyor. 10 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci sekiz adet performans ve sekiz adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Raptor Lake mimarisina sahip olan işlemci, normalde 2.2 GHz, turbo modda ise 5.2 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Dizüstü bilgisayarda ayrıca NVIDIA GeForce RTX 5050 bulunuyor. Bu ekran kartı, özellikle ray tracing (ışın izleme) ile DLSS 4 gibi yapay zekâ destekli teknolojiler sayesinde oyunlarda daha iyi grafikler ve daha yüksek kare hızları sunuyor. Bilgisayarda ayrıca 24 GB RAM ve 1 TB SSD depolama yer alıyor.

15,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 180Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Portlar arasında bir adet ethernet portu, bir adet HDMI 2.1, iki adet USB Type-A, bir adet USB Type-C ve bir adet kombo jack bulunuyor. PC'de ayrıca gelişmiş soğutma sistemi mevcut.

HP HyperX Omen 15 Fiyatı

RGB klavye aydınlatma özelliğiyle birlikte etkileyici görünen HP HyperX Omen 15 için 1.49.999 rupi (71.023 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah renge sahip olan dizüstü bilgisayar Hindistan'da satışa sunuldu. Bilgisayarın başka hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.