Kia EV9 Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı!

Tamamen elektrikli E-SUV modeli Kia EV9, iddialı tasarımıyla dikkat çekerek Türkiye pazarında yerini aldı. Kia EV9, ilk seferde dört çeker GT-Line versiyonuyla ve bu versiyonun fiyatı 4,8 milyon TL olarak satışa sunuldu.

Araç, 283 kW (384 beygir) gücündeki dört çeker özellikleriyle öne çıkarken, kombine menzili 505 km, şehir içi menzili ise 668 km olarak belirlendi.

Otomotiv uzmanı Emre Özpeynirci, aracın Aralık 2023 üretimi dolu modellerinden ilk etapta 60-70 adet arasında gelmesini beklediğini ve %60'lık ÖTV diliminde olduğu için fiyatının 4.8 milyon TL olduğunu belirtti.

Ayrıca, arkadan itişli 149,5 kW (204 bg) gücündeki EV9'larının ise 2023 model olarak mart başında Türkiye'ye geleceğini paylaştı. 2024 modellerinin ise mart sonu nisan başında Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.

Kia'nın kardeş markası Hyundai, 2023 yılında toplamda 4.216.680 araç teslimatı yaparak önemli bir başarı elde etti. Güney Kore merkezli satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 688.884 adede yükselirken, ihracat yüzde 6,2 artışla 3.254.038 adede ulaştı.

Hyundai'nin 2024 yılı için hedefi, Güney Kore içinde 704.000 ve yurtdışında 3.539.000 araç satışı yaparak toplamda 4.243.000 araca ulaşmak.

Kia ise global olarak yüzde 6,3'lük bir artışla 3.085.771 otomobil teslim ederek küresel satış rekoru kırdığını duyurdu. Yeni yılda Kia'nın hedefi, dünya çapında 3.2 milyon araç sevk etmek, bunun içinde Kore'de 530.000 ve dışarıda 2,63 milyon araç satışı yapmak.