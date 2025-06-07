Kia Sahipleri Dikkat: Ekranlarınız Alev Alabilir! (Video)

Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Virginia eyaletinde yaşanan bir olay Kia Telluride sahiplerini tedirgin etti. 2024 model Kia Telluride sahibi bir kadın aracını çalıştırmasının ardından multimedya ekranından duman çıktığını fark etti. Peki ekranların yanmasındaki asıl sebep ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Kia Sahipleri Ekranlarınıza Dikkat Edin: Yanabilirler!

Otomobillerde yaşanan bazı kronik sorunlar veya tasarım hataları ciddi zararlar açmadan önlenebilirler. Ancak bazı sorunlar öngörülemediğinde ciddi hasarlara yol açabilmektedir. ABD'de yaşanan olayda ise tam anlamıyla böyle bir durum var. Kia Telluride sahibi bir kadın aracını çalıştırdığında multimedya ekranından dumanlar geldiğini fark etti.

Bu anları TikTok'ta paylaşan kullanıcı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken olay sonrası araç yetkili servise götürüldü. Aracın kokpitinden yayılan dumanın kaynağı olarak ilk incelemelerde multimedya ekranı işaret edildi. Kia teknik ekibi sistemde kısa devre oluştuğunu ve bu nedenle cihazın ısınarak duman çıkardığını belirtti.

Şirket etkilenen ekranın demonte edilerek detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceğini açıkladı. Aracın sahibine yeni bir ekran sisteminin temin edileceği de bildirildi. Söz konusu olay daha önce Kia Telluride modelleriyle ilgili yaşanan büyük çaplı bir geri çağırmayı yeniden gündeme taşıdı.

2020 ile 2024 model yılları arasındaki yaklaşık 463 bin araç ön koltuk motorlarında oluşabilecek aşırı ısınma riski nedeniyle geri çağrılmıştı. Kia o dönem araçların yangın riski taşıdığı gerekçesiyle kullanıcılarına park yeri seçiminde dikkatli olmalarını önermişti. Şimdi yaşanan yeni olay ise dikkatleri bu kez araç içi elektronik sistemlere çevirdi.

Her ne kadar şu anda yalnızca tekil bir vaka olarak görülse de sosyal medya ve basında artan ilgi nedeniyle Kia'nın daha geniş bir teknik değerlendirme başlatabileceği öngörülüyor. Olayın ardından kullanıcılar araçlarında benzer belirtiler olup olmadığını daha yakından gözlemlemeye başladı. Özellikle ekranın açılış anında yaşanan aşırı ısınma veya donma gibi sorunlar yaşayanların yetkili servislere başvurmaları öneriliyor.