Kıbrıs'ın Rum Kesiminde ASELSAN Alarmı! İletişim Sistemleri Çöktü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Beşparmak Dağları zirvesine yerleştirilen ASELSAN VURAL Mobil Elektronik Harp Sistemi ortalığı karıştırdı desek çokta yanlış olmaz. Gelen bilgilere göre yerli ve milli harp sistemi Rum kesiminin iletişim ağlarını çökertti. Peki sistem tam olarak nasıl çalışıyor? İşte ASELSAN VURAL Mobil Elektronik Harp Sistemi teknik özellikleri ve detayları...

ASELSAN VURAL Teknik Özellikleri ve Detayları

Kıbrıs yıllardır askeri anlamda soğuk gözüken sıcak bir bölge olarak hayatına devam etmekte. Kıbrıs Barış Harekatı ardından bölgedeki Rum ve Türk yönetimleri sınırlar arasında huzursuzluk çıkmadan yönetimi devam ettirirken askeri konuda her iki tarafta her an hazır bir şekilde bekliyor. Bu noktada yeni askeri teknolojiler de bu bölgede kullanılıyor veya test ediliyor. ASELSAN VURAL sistemi de KKTC için konumlandırılmış sistemler arasında.

Yunan haber sitesi Sigmaliva tarafından yapılan habere göre Türkiye bahsi geçen sıcak bölgede pek çok farklı radar sistemi kullanıyor. Bu sistemler arasında ASELSAN VURAL ve yine ASELSAN tarafından geliştirilen STR 700G Silah Tespit Radarı bulunmakta. Bu radarlar birlikte uyum içerisinde çalışmaları sayesinde farklı konulardaki pek çok veriyi bir arayta getirip askeri personele gerekli bildirimlerin oluşturulmasını sağlıyorlar.

Yapılan haberdeyse radarların birlikte çalışmalarından ziyade Rum kısmının iletişim ağını çökerttikleri ana odak noktasında. ASELSAN VURAL tepeye konumlandırılması ardından Rum kesminin iletişim ağı çöktü. Devamında kırmızı alarm verilmesiyle birlikte konu haber sitesinde yer aldı. Haberde ASELSAN VURAL sisteminin Libya ve Suriye'de de kullanıldığı, güçlü bir radar sistemi olduğu ve Rum kesminin bu konuda zayıf kalması sebebiyle iletişim ağlarının çökertildiği belirtildi.

