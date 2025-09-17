Kick'e Erişim Engeli mi Getirildi? Canlı Yayınlar Oynatılamıyor!

Son dönemde gerek sosyal medya platformları ve internet sitelerine uygulanan erişim kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre, popüler canlı yayın platformu Kick'in yayın akışını sağlayan video aktarım sistemine erişim engeli getirildi. Detaylar haberde.

Kick'in Canlı Yayınlar Oynatılamıyor

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Amazon'un AWS’ye bağlı canlı yayın servisi Amazon Interactive Video Service (IVS) tarafından kullanılan live-video.net alan adı, yasa dışı bahis gerekçesiyle, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 16 Eylül 2025 tarihli ve 2025/134 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Kullanıcıların bir süredir canlı yayınların oynatılmadığını bildirmesi üzerine yapılan araştırmalarda, sorunun erişim engeli kaynaklı olduğu anlaşıldı. Saat 14.00 civarında video aktarım sistemine erişim kısıtlaması getirildiği, bu durumun sadece Kick'i değil, aynı altyapıyı kullanan diğer web sitelerini de etkilediği tespit edildi. Ayrıca yaşanılan problem hakkında henüz Kick cephesinden de resmi bir açıklama gelmedi.

Peki siz Kick'in canlı yayın altyapısına getirilen erişim engeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.