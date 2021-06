Kimsenin İndiremediği Minecraft Sürümü 10 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

10 yıllık bilgisayardan kimsenin indiremediği Minecraft sürümü çıktı. Minecraft'ın uzun süredir kayıp olduğu düşünülen son derece nadir bir alfa sürümü, piyasaya sürülmesinden on yıl sonra yeniden keşfedildi. Minecraft Alpha 1.1.1, Eylül 2010'da orijinal Java güncellemesiyle piyasaya sürülmüştü.

2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana Minecraft birçok kez güncellendi. Oyunun hayranları yıllar geçtikçe eski sürümleri bulmak için birlikte çalışmaya başladı. Çoğu sürümü bulmak kolay oldu, çünkü internet arşivlerinde depolanmıştı. Ancak Minecraft'ın bir hayli eski sürümü olan Alpha 1.1.1'in, on yıl önceki sabit diskte bulunmasına kadar tamamen kaybolduğu düşünülüyordu.

Twitter kullanıcısı @Lunasorcery tarafından paylaşılan tweet, Minecraft Alpha 1.1.1 sürümünün yakın zamanda nasıl kurtarıldığını ele alıyor.

I look through the datestamps on the files to see if any are remotely close to what they're after.



Reader, I wasn't ready.



A file with the exact date they're after! Could it be? pic.twitter.com/fnwmFG3UVG