Kimsenin İndiremediği Minecraft Sürümü 10 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

10 yıllık bilgisayardan kimsenin indiremediği Minecraft sürümü çıktı. Minecraft'ın uzun süredir kayıp olduğu düşünülen son derece nadir bir alfa sürümü, piyasaya sürülmesinden on yıl sonra yeniden keşfedildi. Minecraft Alpha 1.1.1, Eylül 2010'da orijinal Java güncellemesiyle piyasaya sürülmüştü.

2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana Minecraft birçok kez güncellendi. Oyunun hayranları yıllar geçtikçe eski sürümleri bulmak için birlikte çalışmaya başladı. Çoğu sürümü bulmak kolay oldu, çünkü internet arşivlerinde depolanmıştı. Ancak Minecraft'ın bir hayli eski sürümü olan Alpha 1.1.1'in, on yıl önceki sabit diskte bulunmasına kadar tamamen kaybolduğu düşünülüyordu.

Twitter kullanıcısı @Lunasorcery tarafından paylaşılan tweet, Minecraft Alpha 1.1.1 sürümünün yakın zamanda nasıl kurtarıldığını ele alıyor.

I look through the datestamps on the files to see if any are remotely close to what they're after.



Reader, I wasn't ready.



A file with the exact date they're after! Could it be? pic.twitter.com/fnwmFG3UVG — Luna 🏳️‍🌈 (@lunasorcery) June 26, 2021

10 yıllık bilgisayardan kimsenin indiremediği Minecraft sürümü çıktı

Minecraft'ın orijinal Java dosyası ilk olarak 2009'da piyasaya sürüldü, ardından birçok geliştirme ve yayınlama aşamasından geçti. 2010'da oyun alfa aşamasındaydı ve güncellemeler sık sık, bazen hiçbir uyarı olmadan yayınlanıyordu. Bu gizli güncellemeler genellikle Cuma günlerine bırakılırdı.

Fakat 18 Eylül 2010 Cumartesi günü gizli bir güncelleme yayınlandı. Bu Alpha 1.1.1 güncellemesiydi: Sürüm, olta ve ördek gibi bazı önemli nesneleri tanıtırken, oyunun mavi ekran hatası vermesine yol açabilecek kötü bir hataya da sahipti. Mojang hatayı düzeltti ve oyunu hızla güncelledi. Minecraft uzmanlarına ve arşivcilerine göre, Alpha 1.1.1 yalnızca 3 saat 25 dakika boyunca indirilebiliyordu. Çünkü bu sürümden sonra hatayı düzelten 1.1.2 yayınlandı.

Son yıllarda bu güncellemenin izini sürmek, sürpriz doğası nedeniyle imkansız olduğunu kanıtladı. Ayrıca sorunlu olduğu için bu sürümü kullanan oyuncular Minecraft'ı sildi veya 1.1.2 güncellemesine geçti.

Fakat birkaç ay önce oyunun bu versiyonunu arayan biri, @Lunasorcery'nin eski bir tweet'ini buldu. 18 Eylül 2010 tarihli tweet, Minecraft'ın yeni versiyonunun çıktığını belirtiyordu. Ancak tweet'in zamanlaması birinin dikkatini çekti. Oyunun nadir bulunan 1.1.1 sürümünü indirmiş olabilir mi, eğer indirdiyse hala elinde miydi?

Tweet'in sahibi olan Luna, eski dizüstü bilgisayarını kurcaladıktan sonra bir Minecraft .jar dosyası buldu. Uzun süredir aranan 1.1.1 güncellemesinin elinde olduğunu doğrulayabildi. Luna paylaştığı tweet'te, "Sadece tepkilerden, bunun ne kadar büyük bir bulgu olduğu gerçeği ortaya çıkmaya başladı. Kelimenin tam anlamıyla titremeye başlıyorum" dedi.