Kingdom Come: Deliverance 2'yi Durdurabilene Aşk Olsun: Satışlar Milyonları Aştı

Zor günler geçiren Embracer Group nihayet güzel günler görmeye hazırlanıyor. Kingdom Come: Deliverance 2 çıktıktan sonra ortalığı ayağa kaldırdı ve 24 saat içinde 1 milyon satış rakamına ulaştı. Şimdi ise başka bir güzel haber; Steam'de aynı anda 250.000 oyuncuya ulaşan oyun 2 milyon satışa yaklaşıyor.

Şirket, oyunun başarısının uzun vadede büyük kazançlar getireceğini düşünüyor. Açıklaması şöyle:

Kingdom Come: Deliverance 2'nin olağanüstü kalitesi, derinliği ve çekiciliği, yıllar boyunca ciddi gelirler sağlamaya devam edecek.

Embracer İçin Ufukta Başarı Rüzgarları Var

Son yıllarda Embracer Group'un çöküşü oyun dünyasının en büyük dramalarından biri haline gelmişti. Saints Row Reboot projesinde duvara toslayan şirkete yatırımlar kesildi ve ardından stüdyoları ard arda kapandı.

Şirket bu süreçte oldukça zorlanmıştı. Şimdi Kingdom Come: Deliverance 2'nin başarısıysa göğsünü kabartıyor ve yarınlara umutla bakıyor.

Embracer'ın kurucu ortağı Lars Wingefors, yeni oyunun başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

Kingdom Come: Deliverance 2'nin başarısı bize asıl misyonumuzu hatırlatıyor: Harika oyunlar üretmek. Yetenekli ekiplerin vizyonlarını gerçekleştirmek için yeterli zamana ve kaynağa ihtiyacı var. Doğru takımlarla çalıştığınızda, bu güven herkesin faydasına olur: oyuncular, çalışanlar ve yatırımcılar.

Eurogamer'ın incelemesi; oyunun ilk oyun kadar tartışmalı ve zaman zaman sabır katsayılarını bozacak kadar zorlayıcı olduğunu gösteriyor. Ama serinin sıkı takipçileri zaten böyle bir deneyim bekliyordu.

Sizce Embracer, Kingdom Come: Deliverance 2 sayesinde küllerinden doğabilir mi? Yorumlarda buluşalım.