Kingdom Come: Deliverance 2'nin Başarısındaki Püf Nokta Eski Usuller

Günümüz oyun dünyasında çoğu yapım, eksikliklerle ve teknik sorunlarla piyasaya sürülürken, Kingdom Come: Deliverance 2 bunun tam tersini yaparak tamamlanmış, cilalanmış ve performans açısından üst düzey bir oyun olarak çıkış yaptı.

Warhorse Studios, eski tarz oyun geliştirme anlayışına sadık kalırken, CryEngine'in gücünden en iyi şekilde faydalandı. Tek bir shutter bile olmadan akıcı bir oyun deneyimi sunmayı başardılar.

Oyunun en dikkat çekici teknik başarısı, DirectX 12 kullanmasına rağmen modern PC oyunlarında sıkça rastlanan takılmaların, kare zamanlaması sorunlarının ve shader derleme stutter’larının olmaması. Günümüzde birçok büyük yapım ilk gün yamaları ve optimizasyon eksiklikleriyle piyasaya sürülse de, KCD2 dengeli ve akıcı bir deneyim sunuyor.

Ultra Ayarlarda Bile 60 FPS Deneyimi

Modern Unreal Engine oyunlarının çoğunda açık dünya geçişlerinde ve yoğun şehir bölgelerinde ciddi FPS kayıpları görülürken, KCD2 Kuttenberg gibi büyük şehirlerde bile sabit kare zamanlamasıyla çalışıyor. Ne havadan tepemize inen NPC'ler var ne de ani yüklenen sahneler.

Büyük açık dünyalar, yoğun NPC popülasyonu ve gelişmiş aydınlatma sistemine rağmen kare hızlarında büyük düşüşler yaşanmıyor. Ryzen 5 3600 ve RTX 4060/4070 Super gibi orta seviye donanımlarda bile ultra ayarlarda rahatça 60 FPS korunabiliyor.

CryEngine'in gelişmiş global aydınlatma teknolojisinin (SVOGI), oyunun atmosferinin bu kadar başarılı olmasındaki katkısı büyük.

Tabii CryEngine tamamıyla muntazam bir yapıda değil.

CryEngine Kaynaklı FPS Düşüşleri

Bazı CryEngine kalıntıları da bölüm bölüm karşımıza çıkıyor. Örneğin bitki fiziği ve animasyonları 30 FPS'de çalışıyor, bu yüzden rüzgarda dalgalanmalar bazen düzensiz görünebiliyor veya su yansımaları ve metal yüzeyler bazen yapay bir parlaklığa sahip olabiliyor.

Kesit sahneleri ise 30 FPS'de çalışıyor, bu da akıcılığı biraz düşürüyor. Neyse ki modlar ile bu sınır kaldırılabiliyor.

KCD2, teknik olarak harika bir iş çıkarsa da bazı eksiklikler bariz şekilde hissediliyor. Doğal aydınlatmaya sahip bir oyun için HDR desteği olmaması büyük eksiklik. Grafik ayarları biraz garip adlandırılmış. Ultra ayarı standart gibi hissettiriyor, orta ve düşük ayarlar ise ciddi kalite kayıpları yaratıyor.

Her şeye rağmen optimizasyonuyla diğer oyunlara ders niteliğinde bir proje karşımızda diyebiliriz. Eğer açık dünya RPG oyunlarını seviyorsanız, özellikle de gerçekçi fizik ve atmosferik deneyimler arıyorsanız, KCD2 kesinlikle kaçırmamanız gereken bir yapım.

Siz bu oyunu henüz deneyimleme fırsatını edindiniz mi? İlk izlenimleriniz nasıldı? Yorumlarda tartışalım.