Kingdom Come: Deliverance 2 Durdurulamıyor! Büyük Başarı Elde Etti

Çok kısa süre içerisinde dünyanın dört bir yanında büyük bir popülerliğe ulaşan Kingdom Come: Deliverance 2, ilk gün 159 bin 351 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak önemli bir başarının altına imza atmıştı. Oyun bu kez satış miktarı ile önemli bir başarı elde etti.

Kingdom Come: Deliverance 2 Kaç Adet Sattı?

Kingdom Come: Deliverance 2 oyunu 4 Şubat 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunuldu. Açık dünya rol yapma oyunu iki hafta içinde 2 milyondan fazla satmayı başardı. Oyun satışa sunulduğu gün 24 saatte 1 milyon adet satmıştı.

Oyunun PC sürümü Steam'de 44,99 dolar (1.631 TL civarı), Epic Games Store'da ise 1.530 TL'ye satılıyor. Oyun ayrıca Xbox mağazasında 1.749 TL, Playstation mağazasında ise 2.499 TL fiyat etiketine sahip.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğien sahip oyun 9 Şubat tarihinde 256 bin 206 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı. İlk oyun olan Kingdom Come: Deliverance ise en yüksek 96 bin 69 eş zamanlı oyuncu sayısını görmüştü.

Yeni oyun yüksek inceleme puanlarıyla da dikkat çekiyor. 88 Metacritic puanına ulaşan açık dünya aksiyon RPG oyununun Steam'deki oyuncu yorumları da çok olumlu durumda. Orta Çağ oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyun etkileyici atmosferi, gerçekçi oynanışı ve kaliteli grafikleriyle kendisine hayran bırakıyor.