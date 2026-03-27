Kingdom Come: Deliverance Hayranlarına Müjde! Orta Çağ'a Işınlanıyorsunuz

Yıllardır oyun dünyasını yakından takip eden ve birçok oyun oynamış biri olarak, Kingdom Come: Deliverance'ın kalbimdeki yeri hep ayrı oldu. Biz bu oyunla sadece bir RYO oynamadık; Kutsal Roma İmparatorluğu'nun o çalkantılı günlerinde, Henry'nin intikam dolu hikayesine bizzat tanıklık ettik. Şimdi ise geliştirici ekip ve KCD Live inisiyatifi, oyunculara 15. yüzyıl Bohemya'sını dibine kadar yaşattığı, bu yıl ikincisi yapılacak olan Fanfest 2026 etkinliğini resmen duyurdu.

Kingdom Come: Deliverance Fan Festivali Nedir?

Kingdom Come: Deliverance Fan Festivali, oyunun geliştiricisi Warhorse Studios ve yerel turizm inisiyatifi KCD Live tarafından düzenlenen, serinin hayranlarını gerçek hayattaki Orta Çağ Bohemya'sında bir araya getiren resmi etkinliktir.

Kingdom Come: Deliverance Fan Festivali (2026) Neler Sunuyor?

15 Ağustos 2026 tarihinde Çekya'nın tarihi dokusunu koruyan Malešov kasabasında düzenlenecek olan bu festival, standart bir oyun fuarının çok ötesinde. Kingdom Come: Deliverance hayranları, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun o çalkantılı dönemlerini bizzat yaşama ve hissetme fırsatı bulacaklar.

Oyunun geçtiği 1403 yılı, Avrupa tarihi için kritik eşiklerden biri. Katılımcılar, tarih kitaplarında geçen, Wenceslas ve Sigismund arasındaki taht kavgalarının gölgesinde kalmış orijinal mekanları, surları ve kasabaları, aslına uygun bir atmosferde görüp deneyimleyebilecekler.

Festivali düzenleyen ekip, festivalin ana merkezi olarak Orta Çağ hissayatını iliklerinize kadar hissedeceğiniz Çekya'nın Malešov kasabası seçmiş. Malešov, dönemin mimari yapısını günümüze kadar korumayı başarmış eşsiz bir yerleşim yeri. Kasaba, festival boyunca aslına tam uygun olarak inşa edilmiş tam teçhizatlı, nefes alan devasa bir Orta Çağ panayırına ev sahipliği yapacak.

Bu otantik panayır atmosferini tamamlayan en önemli unsur ise şüphesiz müzik. Sokak aralarında döneme uygun enstrümanlar çalan gruplara, Jan Valta'nın o efsanevi orkestral besteleri eşlik ederek, katılımcılara her sokakta farklı Orta Çağ tınıları eşlik edecek.

Etkinliğin en dikkat çeken yönü ise Kingdom Come: Deliverance maceralarına benzer gerçek hayat görevleri. Hayranlar, Henry'yi Kurtar veya Kuttenberg'de İntikam gibi interaktif görevlerle, Kutná Hora'nın karanlık yer altı tünellerinde ipuçları arayıp, zekalarını zorlayan bulmacalar çözecekler. Ayrıca Çekya'nın ormanlarında Troskowitz haydutlarının, izini sürerken oyun ekranında yaşadığınız o meşhur hayatta kalma ve keşif gerilimini gerçek dünyada birebir hissedeceksiniz.

Warhorse Studios ve KCD Live'ın bu projesi sadece festival alanıyla da sınırlı değil. Trosky Kalesi ve Kuttenberg gibi oyunda geçen lokasyonlara, Expedition 1403 adıyla profesyonel rehberli turlar düzenleniyor. Böylece hayranlar, oyun haritası ile gerçek coğrafyayı, tarihi gerçeklik ışığında karşılaştırabilecekler.

Macera dolu bu etkinliklerin ardından festival, katılımcılara muazzam bir gastronomik şölen de vaat ediyor. Dünyanın Sonundaki Han isimli mekanda düzenlenecek ziyafetlerde, döneme özgü eski tariflerle hazırlanan et kızartmaları ve yöreye has yerel biralar misafirlere sunulacak.

Mutfak kültürü meraklıları için bu ziyafetler, 15. yüzyıl Orta Avrupa damak tadını derinlemesine keşfetmek adına benzersiz bir deneyim. Yemekler, devasa odun ateşlerinde ve dönemin otantik, geleneksel pişirme yöntemleriyle özenle hazırlanıyor.

Karnınızı doyurduktan sonra tarihi savaş sanatları uzmanlarının sunduğu profesyonel kılıç dövüşü gösterilerini izleyebilirsiniz. Ya da alternatif olarak, oyunda aç karnımızı doyurmak için az da olsa para kazandığımız zar oyunu turnuvalarına katılabilirsiniz.

Günün yorgunluğunu atmak için konaklama tarafında ise tarihi dokuyu bozmayan bir yaklaşım benimsenmiş. Ziyaretçiler, dönemin estetiğini modern konfor standartlarıyla birleştiren Orta Çağ tarzı lüks glamping çadırlarında doğayla iç içe geceleyebilecekler.

Son olarak, 2025 yılında düzenlenen ilk festivalin 2.500 kişilik rekor katılımı ve büyük başarısı, Warhorse Studios ekibini bu yıl ki festival için daha detaylı düşünmeye yönlendirmiş olabilir. Bu sebeple Kingdom Come: Deliverance Fan Festivali 2026'da, etkinlik alanlarının genişletileceği, zanaatkar atölyelerinin artırılacağı ve yeni sürpriz görevlerin ekleneceğini düşünüyorum.

Kingdom Come: Deliverance Fan Festivali (2026) Biletlerini Nereden Alabilirim?

Kingdom Come: Deliverance'ı gerçek hayatta yaşamak isteyenler, KCD Live'ın resmi web sitesinden festival biletlerini temin edebilirler. Ancak şunu belirtelim, biletler henüz satışa çıkmadı. Fakat site üzerinden e-posta bültenine kayıt olarak, yaklaşan bilet satışları ve detaylı festival programı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Kingdom Come serisine uzun saatlerini gömmüş bir olarak söylebilirim ki bu festivalin duyurusu beni gerçekten heyecanlandırdı. Özellikle, festivalle birlikte oyunun ete kemiğe bürünmesi, biz hayranlar için paha biçilmez bir deneyim. Görevden göreve koştuğumuz sokakların, her an enselenme korkusuyla dolaştığımız kalelerin gerçek hallerini görmek için biletlerin bir an önce satışa sunulması bekliyorum. Siz de benim gibi bir KCD hayranıysanız ve imkanınız varsa bu festivale mutlaka gitmenizi öneririm. O halde kılıçlarınızı bileyip, şanslı zarlarınızı cebinize atın, Ağustos'ta Malešov'un yolunu tutuyoruz. Audentes fortuna iuvat.