Kira Fırsatçıları Sahnede: İnternet İlanlarında Usulsüz Değişiklikler Başladı!

Türkiye'de milyonların gözü kulağı asgari ücret zammına çevrilmişken emlak piyasasında kiracıları endişelendiren gelişmeler yaşanıyor. Zam oranının açıklanmasını fırsat bilip kira fiyatlarını artırmak isteyen ev sahipleri, mevcut ilanlarını toplu halde yayından kaldırmaya başladı. Verilere yansıyan sert düşüş ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Ev Sahiplerinden 'Asgari Ücret' Hamlesi: İnternetteki Binlerce İlan Yayından Kalktı!

Emlak sektörü veri analiz platformlarından alınan bilgilere göre, yeni yıla girerken yapılacak asgari ücret zammı kiralık konut piyasasını doğrudan kilitledi. Daha yüksek fiyattan kiracı bulmak veya mevcut piyasayı yukarı çekmek isteyen mülk sahipleri "bekle-gör" politikasına geçerek ilanlarını askıya almaya başladı.

Özellikle megakent İstanbul'da yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Piyasadaki aktif kiralık konut ilanı sayısı çok kısa bir süre içerisinde 200 bin seviyelerinden 140 bine kadar geriledi. Yaklaşık 60 bin ilanın buhar olması arzın kısılmasıyla birlikte Ocak ayında kira fiyatlarında suni ve sert bir artış yaşanabileceği endişesini doğuruyor.

Uzmanlar ilanların geri çekilmesinin piyasada bir "arz şoku" yarattığını ve bunun fiyatları yukarı itmek için bilinçli bir strateji olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte aktif ev arayışında olan vatandaşların da seçenekleri azalmış oluyor.

Asgari ücretin resmi olarak açıklanmasının hemen ardından buhar olan 60 bin ilanın zamlı fiyatlarla tekrar piyasaya sürülmesi beklenirken ev arayan vatandaşların yeni yılda çok daha yüksek rakamlarla karşılaşması kaçınılmaz görünüyor.

