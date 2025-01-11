CES 2025'te Kirin'in Elektrikli Tuz Kaşığı İlgi Odağı Oldu

Japonya merkezli şirket Kirin, CES 2025 etkinliğinde tanıttığı elektrikli tuz kaşığıyla sahneye çıktı. Bu yenilikçi ürün, ziyaretçilerin epey ilgisini çekti. Öyle ki standın önünde büyük bir kalabalık toplandı ve az tuzlu bir çorbayı bu ürünle denemek için sıraya girdi.

Ig Nobel Ödülünü Kazandı

2023 yılında Ig Nobel Ödülü kazanan, sıra dışı bilimsel araştırmalara dayanan bir teknolojinin ilk ticari ürünü olarak öne çıkan bu kaşığın geliştirici ekibi, 2011’den bu yana yiyeceklere elektrik akımı geçiren kaşık, çatal ve chopstick gibi araçlar geliştirdi.

Bu teknoloji yiyeceklerdeki tuz tadını artırmak için sodyum iyonlarını yeniden düzenliyor ve daha güçlü bir tat hissi yaratıyor. Kirin, bu ürünü özellikle Japonya’daki yüksek tuz tüketimi sorununa çözüm bulmak için geliştirdi.

Çünkü Japonya'da yetişkinler, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tuz miktarının iki katından fazlasını tüketiyor. Elektrikli Tuz Kaşığı, fazla tuz tüketimini azaltarak hem sağlığı hem de damak tadını korumak amacıyla bu yolda kullanılacak.

Elektrikli Tuz Kaşığı Fiyatı

Kirin'in yeni elektronik kaşığı, zayıf bir elektrik akımı kullanarak yiyeceklerdeki sodyum iyonlarını yoğunlaştırıyor ve bu sayede düşük tuz içeriğine sahip yemeklerde daha güçlü bir tuz tadı hissedilmesini sağlıyor.

Şirket bu cihazın yiyeceklerin tadını artırırken ekstra tuz eklemeye gerek kalmadan yemekleri daha lezzetli hale getirdiğini belirtiyor.

Elektrikli Tuz Kaşığı ilk olarak 2024 yılında sınırlı bir stokla Japonya’da satışa sundu. 127 dolar fiyat etiketiyle dikkat çeken ürünün, önümüzdeki yıllarda küresel pazarda da satışa sunulması planlanıyor.