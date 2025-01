CES 2025'te VLC Sürprizi: Yapay Zeka Destekli Alt Yazı Özelliği Duyuruldu

6 milyar indirme sayısına ulaşarak oldukça büyük bir başarının altına imza atan VLC için CES 2025 etkinliği esnasında heyecan verici bir yenilik duyuruldu. Popüler medya oynatıcısı yapay zeka destekli alt yazı özelliğine sahip olacak.

Kâr amacı gütmeyen VideoLAN tarafından geliştirilen VLC isimli açık kaynak kodlu medya oynatıcısının indirme sayısı artarken yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. VLC için duyurulan yeni özellik, herhangi bir video için gerçek zamanlı alt yazılar oluşturabilecek ve ardından alt yazıları farklı dillere çevirebilecek.

Söz konusu özellik, bu işlemi gerçekleştirebilmek için kullanıcıların cihazlarında yerel olarak çalışan açık kaynak yapay zeka modelleri kullanacak. Böylelikle internet bağlantısı ve bulut hizmetlerine ihtiyaç duyulmayacak.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds