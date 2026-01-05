Bayraktar KIZILELMA Ne Zaman Envantere Girecek? Resmi Açıklama Geldi!

Türk savunma sanayinde kritik bir eşik daha aşılmak üzere. Baykar tarafından geliştirilen ve uzun süredir yakından takip edilen insansız savaş uçağı KIZILELMA, envantere giriş sürecinde sona yaklaştı. Yapılan son açıklamalar platformun Türk Silahlı Kuvvetleri için artık gün saydığını gösteriyor. İşte öne çıkan detaylar…

Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı KIZILELMA İçin Geri Sayım Başladı!

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi yetkilileri, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA için teslimat takviminin netleştiğini açıkladı. Buna göre KIZILELMA, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine resmen dahil edilecek.

Şu ana kadar KIZILELMA için 5 prototip üretildiği ve buna ek olarak 2 adet seri üretim uçağın da hazır olduğu belirtiliyor. KIZILELMA sahip olduğu kabiliyetlerle yalnızca Türkiye için değil dünya savunma sanayii açısından da dikkat çekici bir konumda bulunuyor.

KIZILELMA hava-hava füzesiyle görüş ötesi bir hedefi vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı olma unvanını taşıyor. KIZILELMA’nın envantere girmesiyle birlikte yetkili personel hazırlıkları da hız kazanıyor. Açıklamalara göre pilotluk eğitimleri 5 ay teknisyenlik eğitimleri ise 4 ay sürecek.

Personel noktasında yapay zeka destekli uçuş sistemleriyle donatılan KIZILELMA’da kalkış ve inişlerde iki pilot görev alırken, görev sırasında tek pilot yeterli oluyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...