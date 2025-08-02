KIZILELMA Seri Üretimde! Türk İHA’sı Envantere Girmeye Hazır
Selçuk Bayraktar, KIZILELMA için önemli açıklamalarda bulundu. Peki Bayraktar KIZILELMA seri üretime geçti mi? İşte detaylar...
Türkiye'nin milli savunma sanayi projeleri arasında yer alan Bayraktar KIZIELMA filoya dahil olacağı günü bekliyor. Bu kapsamda prototip testleri devam eden model seri üretim anlamında da kilometre taşlarını aşmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre Bayraktar KIZILELMA seri üretim bandına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...
KIZILELMA Seri Üretimde: Selçuk Bayraktar Müjdeyi Verdi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye’nin savunma sanayiindeki özel projelerinden biri olan KIZILELMA insansız savaş uçağının seri üretime geçtiğini açıkladı. Altıncı prototipin üretim bandında yer aldığını belirten Bayraktar, KIZILELMA’nın gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesinin planlandığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada KIZILELMA’nın önemine vurgu yaparak “Bu çok karmaşık bir uçak ve her şeyi Türkiye'de üretiliyor. Gençliğimde Türkiye'nin tasarladığı bir uçağı bile yoktu şimdi ise dünya İHA pazarının yüzde 65’ine sahibiz” ifadelerini kullandı. Bayraktar’a göre pazarın yüzde 60’ı doğrudan Baykar’ın elinde bulunuyor ve bu başarı dünya genelinde büyük merak uyandırıyor.
Selçuk Bayraktar:— gdh (@gundemedairhs) August 1, 2025
Kızılelma seri üretime geçti.
Şu an 6. Kızılelma bantta; seneye envanterde olacak. pic.twitter.com/YALsky6jWL
Açıklamasında Bayraktar TB3 hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan Selçuk Bayraktar, TB3’ün kısa pistlerden iniş-kalkış yapabilen dünyadaki ilk uçak olduğunu söyledi. Bu teknolojik başarıyla ABD ve İsrail gibi ülkelerin önüne geçildiğini belirtti. KIZILELMA Türk savunma sanayiinde yepyeni bir dönemi temsil ediyor.
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Hem yerli üretim kapasitesiyle hem de ileri seviye otonom uçuş kabiliyetiyle Türkiye’nin hava gücünde yeni bir çığır açması bekleniyor. Baykar’ın hız kesmeden devam ettirdiği üretim ve geliştirme faaliyetleri 2026 itibarıyla KIZILELMA’nın TSK bünyesinde aktif olarak kullanılacağının sinyallerini veriyor.
Bayraktar Kızılelma Teknik Özellikleri
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Üretici: Baykar Teknoloji
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Tip: İnsansız Savaş Uçağı (İSU)
- İlk Uçuş: 14 Aralık 2022
- Motor:
- TEI TF-6000 (geliştirilmekte)
- AI-322F Turbofan Motor (şu an kullanılan)
- Azami Kalkış Ağırlığı: 8.500 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Uzunluk: 14.7 m
- Kanat Açıklığı: 10 m
- Maksimum Hız: 0.9 Mach
- Seyir Hızı: 0.6-0.7 Mach
- Uçuş İrtifası: 35.000+ ft
- Menzil: 930+ km
- Havada Kalış Süresi: 5 saat
- Gövde Yapısı: Radar görünürlüğü düşük tasarım (stealth)
- İniş-Kalkış: Kısa pistler ve gemiden kalkış yapabilme (TCG Anadolu uyumlu)
- Silah Sistemleri:
- Akıllı mühimmat taşıma kapasitesi
- Hava-hava ve hava-yer mühimmatları entegrasyonu
- Yapay Zeka Desteği: Otonom hareket kabiliyeti ve sürü savaş teknolojisi