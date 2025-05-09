The Queen's Gambit'in Yazarından Yeni Bir Dizi Geliyor! İşte Fragman

Netflix'in yeni dizisi "Dept. Q", çözülmemiş davaları masaya yatırırken polisiye tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. "The Queen's Gambit" ve "Godless" gibi yapımlarla adını duyuran Scott Frank'in elinden çıkan dizide Chloe Pirrie, Alexej Manvelov, Kelly Macdonald ve Leah Byrne öne çıkan rollerde karşımızda.

Frank'in hem yazarlığını hem de yürütücü yapımcılığını üstlendiği Dept. Q, Danimarkalı yazar Jussi Adler-Olsen'in roman serisinden uyarlandı.

Dept. Q Fragmanı

Dizinin yapımcılığında Rob Bullock ve Andy Harries de yer alıyor. Bu kara ve sürükleyici polisiye için yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz:



Dept. Q'nun Konusu Ne? Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix'te 29 Mayıs'ta yayınlanacak olan bu yeni dizide Matthew Goode, Edinburgh polis teşkilatında adını pek de iyi anılmayan Dedektif Carl Morck karakterine hayat veriyor. Morck, bir operasyon sonrası genç bir polisin hayatını kaybetmesi ve ortağının felç kalmasının ardından görevden el çektirilip, binanın bodrum katında kurulan yeni birim Departman Q'ya gönderiliyor.

Başta kamuoyunu oyalamak için açılmış gibi görünen bu departman, zamanla bambaşka bir hal alıyor. Biraz Birce Akalay'ın başrolde olduğu Mezarlık dizisine ufaktan göz kırpıyor gibi. Ancak burada sıra dışı yöntemleri ve asabi mizacıyla Morck, dışlanan birkaç meslektaşıyla birlikte yıllar önce ortadan kaybolan bir devlet memurunun gizemini çözmeye koyuluyor.