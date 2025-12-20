Kojima'dan Yeni Oyun Geliyor! Bu Sefer Siz Oynamayacaksınız

Korku türünün en iyi isimlerinden biri olarak görülen Hideo Kojima, oyun sektöründe daha önce eşi benzeri görülmemiş bir adım atmaya hazırlanıyor. Nikkei Xtrend ile röportaj yapan oyun tasarımcısı şu anda üzerinde çalıştığı projeleri tamamladıktan sonra odak noktasına alacağı yeni oyun hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kojima, Yapay Zekaya Özel Oyun Yapacak

Hideo Kojima, oyun dünyasında büyük bir yenilik yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda atacağı adımlardan ilki, fizik kurallarının altını üstüne getiren yerçekimsiz bir ortamda deneyimlenecek oyun projesini içeriyor. Kojima, bu fikrin henüz çok başında olduğunu belirtti. Projenin nasıl uygulamaya geçirileceği gibi detayları ise şimdilik saklı tutmayı tercih ediyor.

Kojima'nın bir diğer projesi, şu ana kadar gördüğümüz tüm oyunlardan daha farklı olacak. Öyle ki bu oyunu sizin için geliştirmeyecek, yapay zeka için tasarlayacak. Bu oyun ile hedeflediği şey ise yapay zekayı eğitmek ve geliştirilmesine katkı sağlamak. Yapay zeka, ihtiyaç duyduğu verileri bu oyunda edinecek.

Oyun tasarımcısı ve yönetmeni olan Kojima, mevcut yapay zeka modellerinin henüz öğrenme süreçlerinin başında olduğunu ve daha iyi verilere ihtiyaç duyduğunu ifade etti. 5 ila 10 yıl içinde yapay zekanın hayatın her alanında etkisini hissettireceğini düşünen ünlü oyun yönetmeni, bu nedenle oyun dünyasını sadece eğlence sektörü olarak görmenin dışına çıkıp teknolojik ilerlemeye yön veren bir laboratuvara dönüştürmeyi planlıyor.

İlginç bir kıyaslamada bulunan Kojima, akıllı telefonların ilk başta herkes tarafından eleştirildiğini ama bugün kimsenin telefonsuz yaşayamadığını belirtti. Ayrıca yapay zekanın avantajlarına da değindi. Kojima'ya göre yapay zeka, sıkıcı ve rutin işleri üstlenen bir araç ve bu, insanların yaratıcılığını daha çok öne çıkarmasını sağlıyor. Görünüşe göre söz konusu gelişmelere katkı sağlayan isimlerden birinin de kendisinin olmasını istiyor.