eFootball Yaptığı Türkçe Dublajla Kendini Rezil Etti

Çocukluktan bu yana futbol oyunlarının atası olarak görev yapmış, ancak son yıllarda aşağı yönlü bir başarı grafiği çizen Pro Evolution Soccer serisi, eFootball 2025 ile "bittiğini" ortaya koymuş oldu. eFootball resmi YouTube kanalından paylaşılan "versiyon 5.0.0 sezon güncellemesi" videosundaki Türkçe dublaj, oyun dünyasında büyük ses getirdi, ancak tamamen kötü anlamda.

Öyle ki yıllardır PES serisi için içerik üreten, hatta bir dönem oyuna Türkçe spiker desteği bile ekleyen Hasan Mustan dahil binlerce oyuncu, videonun altında tepkisini dile getirdi. İşte eFootball Türkçe dublajlı video ve altına gelen Türkçe kötü yorumlar...

Konami Özensiz Türkçe Dublaj Yaptırdı

Yorumlardaki pek çok kişi, Konami gibi devasa bir şirketin böylesine kötü bir iş yapmasına çok şaşırdığını dile getirdi. İçerik üreticisi Hasan Mustan, "Şok oldum. Böyle kötü ve amatör bir dublaj Konami'ye hiç yakışmadı. Bari yapay zekâya okutsaydınız" şeklinde bir yorum yaptı.

Çoğu kimse bu konuyu bir komedi malzemesi haline getirse de, geri kalanlar şirketin Türk oyuncuları yeterince önemsemediğini ve bu sebeple büyük bir şirket olmalarına rağmen "rezil bir seslendirme" yaptıklarını dile getirdi. Videonun altına gelen bazı yorumları sizler için derledik:

Yemin ederim rastgele birisi şakasına yaptı sandım. Ciddi misiniz siz? Bence bu bir şaka olmalı.

Türkçe dublajı Çorumluya mı yaptırdınız, adam daha cümle kuramıyor.

"Koskoca" şirket bizim köyün muhtarını konuşturmuş.

Nereden buldunuz bu adamı böyle, yapay zekaya yaptırsanız daha iyi olurdu. Bu ne kötü bir diksiyon böyle dalga mı geçiyorsunuz siz insanlarla?

Ya dalga geçiyorsunuz, ya da biri sizinle fena dalga geçmiş.

Sokaktan çevirdiğiniz rastgele bir adama mı yaptırdınız dublajı, bu ne böyle?

İşinizi doğru yapmadığınız şu seslendirmeden belli. Buglı formasyonu açmayın, diyecek kadar aciz bir şirketsin ama MSN kartı satmaya gelince 300lük paket yaparsın.