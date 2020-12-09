Hayvan Sahiplerini Üzecek Araştırma: Köpeğiniz Dediklerinizi Anlamıyor

Köpeğinizi söylediğiniz her şeyi anlamıyor olabilir. Araştırmacılar tarafından yapılan son beyin analizinde, köpeklerin aralarında ufak farklar olan kelimeleri ayırt edemediği gözlemlendi. Yani köpeklerin kelime dağarcı sandığımız kadar geniş değil.

Eğer bir köpek sahibiyseniz, bu hayvanlarla bağ kurmanın nasıl bir his yarattığını bilirsiniz. Sadece onlara söylediklerinizi değil, aynı zamanda nasıl söylediğinizi de anlayabileceklerini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Eötvös Loránd Üniversitesi'nde yapılan son araştırma, insanların söylediklerini düşünüldüğü kadar fark etmediklerini gösteriyor.

Köpeğinizi söylediğiniz her şeyi anlamıyor olabilir

Köpeklerin mükemmel işitme duyusuna, farklı konuşma seslerini analiz etme ve işleme becerisine rağmen, benzer sesli sözcükler arasındaki ince farklılıkları ayırt edemediği gözlemlendi. Örneğin köpeğinize "dog" (köpek) dediğinizde "dig" (kazmak) olarak algıladığı ve buna göre tepki verdiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar tarafından yayınlanan makalede, "Köpekler sosyal biliş ve iletişim için dikkate değer yeteneklere sahipken, tanımayı öğrendikleri kelimelerin sayısı tipik olarak çok düşük kalıyor. Bu sınırlı kapasitenin nedeni ise hala belirsiz." ifadelerini yer verildi.

Araştırmacılar, işitsel kelime dağarcığındaki bu sınırlamaları araştırmak için 40'tan fazla köpeği laboratuvara soktu ve beyin aktivitelerini kafalarına takılan elektroensefalografi (EEG) elektrotlar aracılığıyla test etti. Hayvanlar EEG ekipmanına bağlıyken bir kayıtta üç farklı türde sözcük duydular: tanıdık talimat sözcükleri (ör. sit 'otur'), ​​fonetik olarak benzer anlamsız sözcükler (ör. 'sut') ve anlamsız sözcükler (ör. 'bip').

Araştırmacılar, kelime dağarcığındaki kısıtlamanın, yetersiz algılamadan kaynaklanmadığını varsayıyor. Köpekler daha önceki araştırmalarda insan seslerindeki ince değişiklikleri belirleyebiliyorlardı, ancak hayvanların dikkat dağınıklığında böyle bir şey görülebileceği düşünülüyor.

Kaydedilen elektrik beyin aktivitesinin analizi, köpek beyinlerinin bilinen kelimelerin başlangıcından 200 ms sonra net bir şekilde ayırt edebildiğini gösterdi. Bu rakamın insan beyninde ise yaklaşık 100 ms seviyesinde olduğu biliniyor.

Araştırmacılar, küçük bebeklerin de çok gençken (14 aydan küçük) benzeyen kelimeleri ayırt edemediğini, ancak daha sonra ses bilgisindeki küçük değişiklikleri ayırt etmeyi öğrendiklerini ve geniş kelime dağarcığına sahip olabildiklerini belirtti. Eğer siz de köpek sahibiyseniz, birbirine çok benzeyen kelimeleri söylememeye çalışın, çünkü birçoğunu aynı şey olarak anlayacaklar.