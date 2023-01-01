Köprü ve Otoyol Ücretlerine Rekor Zam Geldi
2023 yılına girilmesiyle birlikte köprü ve otoyol ücretleri zamlandı. Peki, 2023 köprü ve otoyol ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde!
Tüm dünyada yeni yılın coşkusu yaşanırken araç sahipleri, üzücü bir haber ile sabaha uyandı. Türkiye'deki köprü ve otoyol geçiş ücretlerine rekor zam geldi.
Yeni yılın ilk günüyle birlikte yürürlüğe giren fiyat tarifesine göre geçişlerde %123 oranına varan zamlar yaşandı. İstanbul köprülerinden geçmek artık cep yakıyor! İşte 2023 otoyol ücretleri...
2023 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri
- 2023 Osmangazi Köprü Geçiş Ücreti
- 2023 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti
- 2023 Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti
- 2023 Otoyol Geçiş Ücretleri
Osmangazi Köprü Geçiş Ücreti
|Sınıf
|Zamlı 2023 Ücreti
|Otomobiller
|410 TL
|Minibüsler
|657 TL
|Yolcu Otobüsleri
|780 TL
|Kamyonlar
|1034 TL
|Tırlar
|1304 TL
|Motosikletler
|287 TL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti
|Sınıf
|Zamlı 2023 Ücreti
|Otomobiller
|18,50 TL
|Minibüsler
|24 TL
|Yolcu Otobüsleri
|Geçemez
|Kamyonlar
|Geçemez
|Tırlar
|Geçemez
|Motosikletler
|7,25 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti
|Sınıf
|Zamlı 2023 Ücreti
|Otomobiller
|42 TL
|Minibüsler
|55 TL
|3 Akslı Araçlar
|103,5 TL
|4-5 Akslı Araçlar
|263,5 TL
|6 ve Yukarı Akslı Araçlar
|328,5 TL
|Motosikletler
|13 TL
Otoyol Geçiş Ücretleri
|Otoyol
|Giriş-Çıkış Bölgesi
|2023 Otoyol Ücretleri
|KGM Anadolu
|Anadolu - Akıncı
|105 TL
|İzmir Çeşme Otoyolu
|Seferihisar - Çeşme
|16 TL
|İzmir-Aydın Otoyolu
|Işıkkent - Aydın Batı
|21 TL
|KGM Çukurova Otoyolları
|Niğde Kuzey - Mersin
|61,50 TL
|KGM Avrupa Otoyolu
|Mahmutbey - Edirne
|52 TL
|Gebze - Orhangazi-İzmir Otoyolu
|Osmangazi Köprüsü - İzmir Çıkış
|1023 TL
|Kuzey Çevre Otoyolu
|Fenertepe - Kurnaköy
|261 TL
|Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu
|Kınalı - Fatih
|197 TL
|Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu
|Kurnaköy - Akyazı
|199,50 TL
|Ankara Niğde Otoyolu
|Ankara Alın - Niğde Gölcük
|309 TL
|Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
|Menemen - Çandarlı
|
123,75 TL
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