Köprü ve Otoyol Ücretlerine Rekor Zam Geldi

2023 yılına girilmesiyle birlikte köprü ve otoyol ücretleri zamlandı. Peki, 2023 köprü ve otoyol ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde!

Köprü ve Otoyol Ücretlerine Rekor Zam Geldi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Tüm dünyada yeni yılın coşkusu yaşanırken araç sahipleri, üzücü bir haber ile sabaha uyandı. Türkiye'deki köprü ve otoyol geçiş ücretlerine rekor zam geldi.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte yürürlüğe giren fiyat tarifesine göre geçişlerde %123 oranına varan zamlar yaşandı. İstanbul köprülerinden geçmek artık cep yakıyor! İşte 2023 otoyol ücretleri...

Köprü ve Otoyol Ücretlerine Rekor Zam Geldi

2023 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri

  • 2023 Osmangazi Köprü Geçiş Ücreti
  • 2023 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti
  • 2023 Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti
  • 2023 Otoyol Geçiş Ücretleri

Osmangazi Köprü Geçiş Ücreti

Sınıf Zamlı 2023 Ücreti
Otomobiller 410 TL
Minibüsler 657 TL
Yolcu Otobüsleri 780 TL
Kamyonlar 1034 TL
Tırlar 1304 TL
Motosikletler 287 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti

Sınıf Zamlı 2023 Ücreti
Otomobiller 18,50 TL
Minibüsler 24 TL
Yolcu Otobüsleri Geçemez
Kamyonlar Geçemez
Tırlar Geçemez
Motosikletler 7,25 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti

Sınıf Zamlı 2023 Ücreti
Otomobiller 42 TL
Minibüsler 55 TL
3 Akslı Araçlar 103,5 TL
4-5 Akslı Araçlar 263,5 TL
6 ve Yukarı Akslı Araçlar 328,5 TL
Motosikletler 13 TL


Otoyol Geçiş Ücretleri

Otoyol Giriş-Çıkış Bölgesi 2023 Otoyol Ücretleri
KGM Anadolu Anadolu - Akıncı 105 TL
İzmir Çeşme Otoyolu Seferihisar - Çeşme 16 TL
İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent - Aydın Batı 21 TL
KGM Çukurova Otoyolları Niğde Kuzey - Mersin 61,50 TL
KGM Avrupa Otoyolu Mahmutbey - Edirne 52 TL
Gebze - Orhangazi-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü - İzmir Çıkış 1023 TL
Kuzey Çevre Otoyolu Fenertepe - Kurnaköy 261 TL
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Kınalı - Fatih 197 TL
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Kurnaköy - Akyazı 199,50 TL
Ankara Niğde Otoyolu Ankara Alın - Niğde Gölcük 309 TL
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Menemen - Çandarlı

123,75 TL

Benzine Zam Geliyor (30 Aralık)
İNTERNET

Benzine Zam Geliyor (30 Aralık)

Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlansa da son dönemde bazı indirimlerle karşılaşmıştık. Bu süreçte Birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi.
 

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