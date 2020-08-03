Uzmanlar Açıkladı: Koronavirüs Neden Herkeste Aynı Etkiyi Yaratmıyor?

Koronavirüs neden aynı etkiyi yaratmıyor, Koronavirüs neden bazılarında hafif seyrediyor gibi sorular vatandaşların aklını karıştıyordu. ABD'li bilim insanları yaptıkları son araştırmada Koronavirüs neden aynı etkiyi yaratmadığını tespit etti.

ABD'li araştırmacılar tarafından ortaya konan sonuçlara göre Koronavirüs herkeste aynı etkiyi yaratmamasının temel sebebi vücudumuzun bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminde yer alan ve T hücre lenfositleri Koronavirüse karşı farklı etkiler gösteriyor ve bazıları virüsü daha hafif atlatıyor.

Koronavirüs neden bazılarında hafif seyrediyor?

İnsan vücudunda doğuştan gelen bağışıklık ve sonradan kazanılan bağışıklık olmak üzere iki çeşit savunma mekanızması var ve bu Koronavirüs neden aynı etkiyi yaratmadığını gösteriyor. Vücudumuzun savunmasını oluşturan T hücreleri enfekte olmuş konakçı hücreleri avlayıp yok ediyor.

"Bazı hücreler, virüsle daha hızlı savaşabilirler ve bu yüzden hastaneye gitmek veya yoğun bakım ünitesine girmek yerine sadece kötü bir soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz. Aslında enfeksiyona karşı koruma sağlamazlar, ancak enfeksiyonları o kadar asemptomatik hale getirebilirler ki virüsü fark etmezsiniz."

Başta solunum sistemi hastalıkları olmak üzere bağışıklık sistemine zarar veren pek çok hastalık da T hücrelerinin gücünü azaltıyor ve Koronavirüsü daha ağır geçirmeye neden oluyor. Koronavirüsün size büyük zararlar vermesinden kaçınmak için bağışıklığınıza dikkat etmelisiniz.