Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüs Bağışıklığı Hakkında Bilinmeyenleri Açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs bağışıklığı ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı. "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Özlü, önemli açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüs Bağışıklığı Açıklaması

Prof. Dr. Özlü, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Covid 19’la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil" ifadelerine yer verdi.

COVID-19 bağışıklığı ile ilgili çok önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özlü, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul." "Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen."

Covid 19’la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil. 2⃣ — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) July 14, 2020

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 14 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 214.993 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.402'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 196.720 olarak açıklandı.