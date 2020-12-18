Koronavirüs Neden Herkeste Aynı Semptomları Göstermiyor?

Koronavirüs neden aynı semptomları göstermiyor? Yale Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmaya göre Koronavirüsü ağır geçiren kişilerin bağışıklık sistemininde zararlı otoantikorlar bulunuyor. Peki ya otoantikor nedir, otoantikorlar bağışıklığı nasıl etkiliyor?

COVID-19'a yakalanan bir kişinin hastalığı şiddetli geçirip geçirmemesi, bağışıklık sisteminin verdiği tepkiye bağlı olduğunu biliyoruz. Ancak bilim insanları bazı insanların neden çok fazla etkilendiğini, bazılarının ise sadece hafif semptomlarla atlattığını hala bilmiyor. Şimdi Yale Üniversitesi'nden yeni bir çalışma bu soruya cevap verebilir.

Araştırmacılar, COVID-19'u şiddetli şekilde geçiren kişilerin, koronavirüs ile enfekte olan hücreleri tanıma, uyarma ve temizlemede rol oynayan proteinlere tutunan otoantikorları keşfetti. Bu proteinler, bağışıklık sistemindeki "haberci" olan sitokinler ve kemokinleri içeriyor. Yani otoantikorlar, normal bağışıklık sistemi işlevine müdahale ederek antiviral savunmaları bloke ediyor ve hastalığın daha şiddetli yaşanmasına yol açıyor.

Koronavirüs neden aynı semptomları göstermiyor? İşte araştırma sonucu

Yale araştırmacıları, vücudun binlerce proteinine karşı çalışan otoantikorları tarayan yeni bir teknik kullandılar. Hastanede yatan 170 hastada otoantikor arayan araştırmacılar, asemptomatik enfeksiyonlu kişilerin ve virüse enfekte olmamış kişilerin otoantikorlarıyla karşılaştırdılar.

COVID-19'dan dolayı hastanede yatan hastaların kanında, interferonlara saldırabilen otoantikorların yanı sıra, bağışıklık sisteminin doğal öldürücü hücreleri ve T hücreleri gibi kritik hücrelere müdahale eden otoantikorlar buldular. Bulgular, otoantikorların ağır COVID hastalarında bolca geliştirildiğini gösterdi.

Yale Üniversitesi’nin araştırmasında yapılan açıklamada, “Otoantikorlar COVID-19 hastalarının hasar görmüş organlarına hücum ediyor. Bu da COVID-19 semptomlarını daha kötü bir hale sokuyor” ifadelerine yer verildi. Bilim adamları, bu otoantikorların enfeksiyon geçtikten sonra vücutta ne kadar yaşadığını ise bilmiyor.

Araştırma ayrıca, otoantikorlara sahip kişilerin COVID-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor. Bu insanlar, Koronavirüse ilk yakalandıklarında bağışıklık tepkisinde eksiklikler yaşayabilir veya virüse karşı bağışıklık tepkilerini engelleyebilecek yeni otoantikorlar geliştirebilir.

Yale araştırmacıları, otoantikorların farelerde hastalığı daha da kötüleştirebileceğini gösteren ve insanlarda da COVID-19'un daha şiddetli geçirilmesine yol açan başka testlerin yapıldığını dile getirdi.