Koronavirüs Şeffaflık Raporu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Koronavirüs şeffaflık raporu yayımlandı. Peki, Türkiye, TotalAnaysis tarafından yapılan COVID-19 şeffaflık araştırmasında kaçıncı sırada yer aldı? Bağımsız analiz firması tarafından gerçekleştirilen araştırma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Şeffaflık Raporunda Türkiye Sonlarda

Bağımsız analiz firması TotalAnalysis, yeni tip koronavirüs salgını başladığı günden bu zamana kadar 200’den fazla ülke ve 2.200’den fazla bölgede COVID-19 verilerini topladı. TotalAnalysis, “COVID Veri Şeffaflık Endeksi” isimli bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda Türkiye 100 ülke içerisinden 97. sırada yer aldı. Paylaşılan rapora göre Türkiye yalnızca Türkmenistan, Kuzey Kore ve Sırbistan’ı geçebildi.

Çin Aşısında Son Durum

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Çin merkezli SinoVac Biotech firması tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşılar hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından 'Acil Kullanım Onayı' verilerek kullanıma sunulacak. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve ülkemizde ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılmaktadır."

Koronavirüs Aşısı Ne Kadar Koruyacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “En azından bir 6 ay kadar korumasını bekliyoruz. Ama şu anda bu bir beklenti düzeyinde. Önümüzdeki sene, daha net veriler elimizde olacak ve aslında bu aşıların koruyuculuğunun ne kadar sürdüğünü de biz daha geniş kapsamlı veriler üzerinden konuşabileceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Çin’den Türkiye’ye getirilen aşıların analiz sürecinin 15 Ocak tarihinde tamamlanması bekleniyor.