Dünya Genelinde Koronavirüs Vaka Sayısı Korkunç Boyutlara Ulaştı: 25 Milyon!

Dünya genelinde ortaya çıkan Koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı. Bu durum tablonun çok daha vahim hale gelebileceğini ortaya koyuyor. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

Küresel çapta koronavirüse yakalanan kişi sayısı 25 milyon 15 bin 950 civarına ulaştı. 17 milyon 382 bin 721 tanesi ise yeniden iyileşmeyi başardı. Ayrıca Dünya genelinde hastalığı devam eden 6 milyon 790 bin 109 kişi bulunuyor. Yaklaşık olarak 6 milyon 729 bin 16'sının (%99) durumunun hafif olduğu söyleniyor. Bu aslında virüsün çok daha az öldürücü boyuta ulaştığını ortaya koyuyor.

Koronavirüs vaka sayısı neden yükseliyor?

Yine verilen rakamlara göre; 6 milyon 110 bin 761 kişinin sadece ABD’de hasta olduğu söylendi. Bunlar bugüne kadar hastalığı geçirenlerin sayısı. Yine aynı verilerle sıralama yapmak gerekirse 3 milyon 812 bin 605 vakayla Brezilya, 3 milyon 513 bin 902 vakayla Hindistan ve 985 bin 346 vakayla Rusya en fazla hastalığın yaşandığı ülkeler arasında.

Türkiye’de de durum açıkçası pek parlak değil. 6 milyon 835 bin 674 koronavirüs testi sonrası 265 bin 515 kişiye Covid-19 olduğu ifade edildi. Bunlardan çok önemli bir bölümü hastalığı geçirip atlattı. Bu en azından derin bir oh çekmemizi sağlıyor.

Koronavirüs nedeniyle insanların hayatını kaybetmesindeki en büyük etken tedbirsizlik. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedbirlere toplum olarak uymak vaka sayısındaki hızlı artışı az da olsa düşürecektir.