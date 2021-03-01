Koronavirüsü Yenmek için Herkesin Yapabileceği Basit Bir Şey Bulundu

Koronavirüsü yenmek için herkesin yapabileceği bir şey açıklandı. Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ve yayılmaya devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ederken salgının yayılma hızında da bir yavaşlama olduğu görülüyor. Koronavirüsü yenmek için herkesin yapabileceği bir şey duyuruldu.

Koronavirüsü Yenmek için Ne Yapılmalı?

Texas Southwestern Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, egzersizin enfeksiyonlarla savaşan kemiklerdeki bağışıklık hücrelerinin üretimini artırdığını keşfettiler. Araştırmacılar, egzersizin daha sonra bağışıklık tepkisine dahil olacak hücrelerin üretimini uyardığını kanıtladılar.

Egzersiz yapmanın lenfosit adı verilen bağışıklık sistemi hücrelerinin üretimini artırarak bağışıklık tepkisini güçlendirebileceği söyleniyor.

Her tür fiziksel aktivite vücut için iyi olduğundan dolayı doktorlar her zaman düzenli egzersiz önermekte. Salgın sırasında spor salonuna gitmek ve belirli sporlardan zevk almak zor olabilirken, erişim eksikliğini telafi etmenin birçok yolu da bulunuyor.

Evde koşmak, yürümek ve egzersiz yapmak, salgın sırasında herhangi birinin kendisini başkalarına maruz bırakmadan aktif kalmasına izin verecek en basit seçeneklerden bazıları arasında yer alıyor. Araştırmacılar, hareket, egzersiz yapmanın kemiği terk eden ve organları damarlaştıran küçük kan damarlarına giden lenfosit progenitörlerinin sayısını artırabileceğini gösterdi.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda sonucun egzersizin bağışıklık sistemini uyarabileceği olduğu ortaya çıktı. Bu da enfeksiyonda daha iyi bir bağışıklık tepkisine yol açabilir.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.