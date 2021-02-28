İkinci el araç alım satımına vergi geliyor. Hükümetin ikinci el araç satışlarından binde 5 vergi almak için harekete geçtiği söyleniyor. Yasa taslağının hazırlandığı ve TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşacağı aktarılıyor.

İkinci El Araç Alım Satımına Vergi Yolda

Sözcü.com.tr'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış miktarının da aracın en az kasko değeri kadar olacağı ve böylece düşük satış gösterilip vergiden kaçılamayacağı belirtilmekte.

Vergi uzmanı Nedim Türkmen, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı."

İkinci El Araç Fiyatları Neden Düşmüyor?

Otomobil fiyatlarının düşmemesinin önündeki engelin stokların yüksek kurdan alınmış olması olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Dolardaki düşüş devam ederse bunun fiyatlara yansıması olur. Ancak ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor."

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, açıklamasında "Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak Euro’ya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor. Döviz kurları gerilediği anda bunu araçlarımıza indirim olarak yansıtamıyoruz. Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV’nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum." dedi.

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