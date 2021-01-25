Koronavirüsün Yayılabileceği İlginç Yeni Bir Yol Keşfedildi

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor ve aşılama çalışamaları da ara vermeden sürüyor. Koronavirüsün yayılabileceği yeni bir yol keşfedildi. Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsün bulaşabileceği yeni yol ne? Detayları bir araya getirdik.

Koronavirüs Nasıl Yayılıyor?

Yeni koronavirüsün ilk enfeksiyonunun doğrulanmasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti. Koronavirüs öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla oluşan damlacıklar ve aerosoller havaya yayıldığında insanların üst solunum yollarına girebilir. Virüs burun, ağız veya göz yoluyla vücuda girmekte ve yerel hücrelerde yayılmaya başlamakta.

Virüs yerel hücreler ile en çok zarar verdiği yer olan akciğerlere ulaşmakta. Bu nedenle yüz maskeleri, sosyal mesafe, el yıkama ve kapalı alanların uygun şekilde havalandırılması tavsiye ediliyor. Şimdi ise St. Louis'deki araştırmacılar, virüse maruz kalabilecek tüm insanlar için geçerli olmayan bir şey keşfettiler.

Araştırmacılar, asit reflüsü ve Barrett Özofagus yaşayan kişilerin yeni koronavirüse gıda yoluyla alışılmadık bir şekilde kapma riski altında olduğunu belirtiyor. Barrett Özofagus yaşayan insanların uzun süreli asit reflüsü sonrasında yemek borusunda bağırsak hücreleri gelişir. Bu hücrelerin koronavirüse bağlanabilen reseptörleri var olduğu ortaya çıktı.

Dr. Jason C. Mills, "Barrett's özofagusu olan kişilerin daha yüksek COVID-19 oranlarına sahip olduklarına veya daha büyük risk altında olduklarına dair henüz bir kanıt yok, ancak nedeninin bir kısmı bunun üzerinde çalışılmamış olmasıdır" dedi.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor.