KPSS 2025 Tercih Sonuçları Açıklandı! Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yüz binlerce kişi tarafından merakla beklenen KPSS 2025 tercih sonuçlarını açıkladı. Peki, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

KPSS 2025 Tercih Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmî web sitesi üzerinden açıklandı. Tercih sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sayfasını ziyaret edebilir ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasını kullanabilirsiniz.

ÖSYM'nin sitesini ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasını açtıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilir ve tercih sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

KPSS-2025/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/Co7jxGMMz3 pic.twitter.com/ERsbf94Ax8 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 24, 2025

ÖSYM, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.