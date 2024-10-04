KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı: Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay gerçekleşen sınavın sonuçlarına nasıl bakılır?

KPSS Ortaöğretim Sonuçlarını Öğrenme Adımları

ÖSYM'nin web sitesini veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasına girin.

uygulamasına girin. "Sonuç Açıklama Sistemi" kategorisine girin.

KPSS'yi seçin.

T.C. kimlik numarası ve aday şifrenizi yazın.

"Gönder" butonuna basın.

Sonuç ekranı görüntülenecektir.

Kamu personel seçme sınavının (KPSS) sonuçları, sınavın düzenlendiği ilk günden itibaren çok fazla sayıda kişi tarafından merak edilmeye başlanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile beraber sınavın sonuçları belli oldu.

Kamu personel seçme sınavının sonuçlarına bakmak için bazı adımları sırasıyla gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ÖSYM'nin resmi internet sitesini veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir sonraki adımda "Sonuç Açıklama Sistemi" kategorisinin üzerine tıklayın.

Açılan sayfada ÖSYM tarafından yapılan sınavların sonuçları listelenecek. Liste üzerinden KPSS'yi seçin. Bu işlemin ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifrenizi yazın. Son olarak "Gönder" butonuna basın. Sonuç sayfası görüntülenecektir.