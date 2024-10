Türkiye'nin Kredi Kartı Kesintilerinden Ne Kadar Gelir Elde Edeceği Ortaya Çıktı! Hangi Projelerde Kullanılacak?

Türkiye Cumhuriyeti, kredi kartı kullanımıyla ilgili eşi benzeri görülmemiş bir düzenlemeye imza attı. Buna göre, 5 Ocak 2025 itibariyle limiti 100 bin TL üzeri olan her kredi kartı için yıllık 750 TL "Savunma Sanayi Katkı Payı" alınacak. Bu durum şaşkınlığa yol açıp tepkilere neden olurken, Türkiye'nin ne kadar gelir elde edeceği ortaya çıktı ve bu parayla ne yapılacağı açıklandı. İşte ayrıntılar!

Türkiye, Kredi Kartı Kesintisinden 13.1 milyar TL Gelir Elde Edecek!

Uzmanlar, Türkiye'nin 100 bin TL ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından her yıl 750 TL kesinti yaparak 13.1 milyar TL gelir elde etmesini bekliyor. Bu, güncel dolar kuru ile 382.37 milyon dolar anlamına geliyor. Her yıl 750 TL ödemek istemeyen vatandaşlar ise çözümü limit düşürmekte arıyor. Ancak enflasyon nedeniyle her şeyin fiyatının artması bunu da zorlaştırıyor.

Peki 13.1 milyar TL neden alınıyor ve nerede kullanılacak? Aslında bu sorunun cevabının "Savunma Sanayi Katkı Payı" olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bunu doğruladı ve neden bu paranın vatandaşlardan alındığını açıkladı.

Şimşek'e göre Türkiye'nin "caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok". Tek kelime ile sıkıntılı bir coğrafyada yaşadığımıza vurgu yapan Mehmet Şimşek, kaynağın başlıca Çelik Kubbe isimli hava savunma sistemi için kullanılacağını söyledi. İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bu sistem gelen füze saldırılarını engelleyecek.

Ayrıca 5. nesil uçağı projesine de büyük yatırımlar yapıldığını söyleyen Şimşek, hala motorun geliştirilmesi gerektiğini ve bekleyen binlerce proje olduğunu bunlar için de kaynak gerektiğini vurguladı. Görünüşe göre tüm bu çalışmaların parasını ise bizlerin kredi kartı ödeyecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kredi kartı düzenlemesi olarak da bilinen 750 TL'lik kesinti sizce doğru bir karar mı? Yoksa vergi toplama konusunda rekor üstüne rekor kıran ülkemiz bu noktad farklı bir kaynak mı bulmalı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.