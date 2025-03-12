Araç Alacaklar Dikkat: Kredi Limitleri ve Vade Süreleri Değişti!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerinde vade sınırını ve kredi oranını güncelledi. İşte düzenlemenin detayları!
Otomobil satın almayı düşünen kişileri yakından ilgilendiren bir değişikliğin altına imza atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde vade sınırını ve kredi oranını değiştirdi.
Taşıt Kredilerinde Vade Sınırı ve Kredi Oranı Güncellendi
BDDK, elektrikli taşıt alımına dair kredi tutarlarında değişiklik yaptı. Alınan yeni karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay olarak belirlendi.
Vade sınırı 2.5 milyon TL ile 5 milyon TL arası araçlarda 36 ay, 5 milyon TL ile 6.5 milyon TL arası 24 ay, 6.5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arası ise 12 ay oldu. Yapılan düzenleme ile birlikte kredi tutarının taşıtın değerine oranı, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için artık %70'i aşmayacak. Vade sınırları şu şekilde:
- 2.500.000 TL ve altı araçlar: 48 ay vade
- 2.500.001 - 5.000.000 TL arası araçlar: 36 ay vade
- 5.000.001 - 6.500.000 TL arası araçlar: 24 ay vade
- 6.500.001 - 7.500.000 TL arası araçlar: 12 ay vade
- 7.500.001 TL ve üzeri araçlar: %0
Kredi tutarının taşıtın değerine oranı, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ile 5 milyon TL arası araçlarda %50, 5 milyon TL - 6.5 milyon TL arası araçlarda %30, 6.5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arası araçlarda %20 olarak belirlendi. 7 milyon 500 bin TL'yi aşan araçlar için ise kredi kullandırılmayacak. Taşıt kredisinin oranları şu şekilde:
- 2.500.000 TL ve altı araçlar: %70 kredi oranı
- 2.500.001 - 5.000.000 TL arası araçlar: %50 kredi oranı
- 5.000.001 - 6.500.000 TL arası araçlar: %30 kredi oranı
- 6.500.001 - 7.500.000 TL arası araçlar: %20 kredi oranı
- 7.500.001 TL ve üzeri araçlar: %0