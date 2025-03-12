Araç Alacaklar Dikkat: Kredi Limitleri ve Vade Süreleri Değişti!

Otomobil satın almayı düşünen kişileri yakından ilgilendiren bir değişikliğin altına imza atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde vade sınırını ve kredi oranını değiştirdi.

Taşıt Kredilerinde Vade Sınırı ve Kredi Oranı Güncellendi

BDDK, elektrikli taşıt alımına dair kredi tutarlarında değişiklik yaptı. Alınan yeni karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay olarak belirlendi.

Vade sınırı 2.5 milyon TL ile 5 milyon TL arası araçlarda 36 ay, 5 milyon TL ile 6.5 milyon TL arası 24 ay, 6.5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arası ise 12 ay oldu. Yapılan düzenleme ile birlikte kredi tutarının taşıtın değerine oranı, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için artık %70'i aşmayacak. Vade sınırları şu şekilde:

2.500.000 TL ve altı araçlar: 48 ay vade

48 ay vade 2.500.001 - 5.000.000 TL arası araçlar: 36 ay vade

36 ay vade 5.000.001 - 6.500.000 TL arası araçlar: 24 ay vade

24 ay vade 6.500.001 - 7.500.000 TL arası araçlar: 12 ay vade

12 ay vade 7.500.001 TL ve üzeri araçlar: %0

Kredi tutarının taşıtın değerine oranı, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ile 5 milyon TL arası araçlarda %50, 5 milyon TL - 6.5 milyon TL arası araçlarda %30, 6.5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arası araçlarda %20 olarak belirlendi. 7 milyon 500 bin TL'yi aşan araçlar için ise kredi kullandırılmayacak. Taşıt kredisinin oranları şu şekilde: