Park Halinde Kripto Madenciliği Yapan Araba Geliştirildi

Kripto madenciliği yapan araba 2023'te yola çıkıyor. Elektrikli araç şirketi Daymak, park halindeyken kripto para madenciliği yapabilen dünyanın ilk otomobilini üretiyor.

Elektrikli araç şirketi Daymak, kripto para madenciliği yapabilen dünyanın ilk otomobilini üretme kararını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, gelecek otomobil Spiritus'un şarj olurken her türlü kripto para birimini çıkarmasını sağlayacak yüksek teknolojili madencilik donanımı ve blockchain teknolojisi ile donatılacağı belirtildi.

Daymak Spiritus otomobili, madencilik donanımı ve kripto para birimi teknolojisine sahip kullanıcı arayüzüne programlanmış tarihteki ilk otomobil olacak. Kanada merkezli şirketten yapılan açıklamada, Spiritus otomobilinin 2023 yılında piyasaya sürülmesi planlandığı ve Daymak'ın Dogecoin, Ethereum, Cardano ve Bitcoin gibi kripto para birimlerinde ön sipariş ödemelerini kabul edeceği belirtildi.

Kripto madenciliği yapan araba: Daymak Spiritus

Spiritus isimli otomobil, madencilikte sektör lideri bir GPU ile donatılacak. Şirket, araç sahibinin Daymak Ondata kablosuz şarj pedinin üzerine park edildiğinde güneş enerjisiyle veya prize takılıyken para kazanacağını iddia ediyor. Daymak Başkanı Aldo Baiocchi, Spiritus modelinin "hayatta daha fazlasını isteyenler için" olduğunu dile getirdi:

"Spiritus arabası, hayatta daha fazlasını isteyenler içindir ve müşterilerimizi çağın ötesine taşımaya kararlıyız. Otoyol geçiş ücretlerinizin, park yerinizin ve arabaya servis siparişinizin doğrudan kapıda ödeneceği bir gelecek tasavvur ediyoruz. Kripto ile uçun. Çevrim içi faturalarınız ve bankacılığınız, kripto ile ödenen aynı yazılım platformu aracılığıyla yönetilebilir. Çoğu araç garajınızdayken değer kaybederken, Nebula destekli madenci Spiritus'unuz park halindeyken size para kazandıracak."

Şirketten yapılan açıklamaya göre Nebula, Spiritus arayüzüne güvenli bir şekilde entegre olan Nebula Wallet aracılığıyla madeni paraları toplayan, depolayan ve işlem yapan bir platform. Otomobil üreticisine göre, emisyonsuz olması için ayrıca güneş panelleri ile donatıldı, bu da açıklamaya göre araçlardaki madenciliğin çevre dostu olacağı anlamına geliyor. Spiritus aracı, Daymak Nebula Miner ve Nebula Wallet'tan oluşacak.

Daymak Başkanı Aldo Baiocchi, "Daymak, başlangıcından bu yana yıkıcı teknolojilerde ön planda olmuştur ve mevcut kripto hareketi, 2023 Spiritus çıkış tarihine kadar blok zinciri devriminin ortasında olacağımızın açık bir göstergesidir. O zamana kadar herkes kripto ile ödeme yapacak ve biz bu arabaları bunu göz önünde bulundurarak üreriyoruz” dedi.