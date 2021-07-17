Tesla Full Self-Driving Fiyatı Açıklandı: Özellikleri Neler?

ABD'li elektrikli araba üreticisi Tesla Full Self-Driving özelliklerini resmen paylaştı. Full Self-Driving (Tam Kendi Kendine Sürüş) olarak adlandırılan yeni paket sayesinde Tesla araçlarını otonom hale getirmek mümkün olacak. Full Self-Driving fiyatlandırması da paylaşıldı.

Tesla, Full Self-Driving (Tam Kendi Kendine Sürüş) abonelik paketini aylık 199 dolardan veya daha önce durdurulan Enhanced Autopilot paketini satın alanlar için 99 dolar karşılığında resmen başlattı. Tesla ayrıca şu anda Full Self-Driving paketini tek seferlik 10.000 dolarlık bir ödeme karşılığında da satıyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan kendi kendine sürüş paketi, otonom araçlara geçişte kritik bir öneme sahip. Peki ya Tesla'nın geliştirdiği Full Self-Driving paketinin özellikleri nasıl?

Tesla Full Self-Driving Özellikleri

Otomatik pilotta gezinme

Otomatik şerit Değiştirme

Otomatik park

Arabayı çağırmak

Tam Kendi Kendine Giden Bilgisayar

Trafik ışığı ve Dur işareti kontrolü

Tesla'dan gelen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Full Self-Driving özelliği artık aylık abonelik olarak kullanılabilir. Model 3 aracınızı Otomatik pilotta Gezinme, Otomatik Şerit Değiştirme, Otomatik Park, Çağırma ve Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü gibi özellikleri deneyimlemek için ayda 199 $ (vergiler hariç) karşılığında yükseltin. Şu anda etkinleştirilen özellikler aktif sürücü gözetimi gerektirir ve aracı otonom hale getirmez.

Geçen yıl Tesla'nın Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) paketi için kullandıkça öde aboneliği üzerinde çalıştığına dair bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bu abonelik, araç sahiplerinin çok büyük bir taahhütte bulunmadan özellikleri test etmelerine izin veriyor. Ancak nihayetinde Tesla, tüm kullanıcılarına tam kendi kendine sürüş sisteminin 5. seviyesini sunmayı umuyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın böyle bir seçeneği "2020'nin sonuna doğru" piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı. Fakat bu lansman düzenlenmedi ve sürüm CEO tarafından "2021'in başlarına" ertelendi.

Mart ayında Musk, 2021'in ikinci çeyreğinde "kesinlikle gerçekleşeceğini" söyledi. Nisan ayında CEO, aboneliğin Mayıs ayı için “kesin bir şey” olduğunu, ancak bunun da gerçekleşme ihtimalinin olmadığını belirtti. Şimdi ise Musk, abonelik seçeneğinin yayınlanmasını, ertelenen v9 sürümüne eklediklerini duyurdu.

Geçen hafta Tesla, FSD Beta v9 yazılım güncellemesini erken erişim programına aktarmaya başladı ve şimdi şirket, Full Self-Driving abonelik hizmetini de resmen yayınlıyor.